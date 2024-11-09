Армия Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане
Израильские военные нанесли удары по объектам ливанской группировки «Хезболла» в Бейруте. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
Израильские силы ударили по командным пунктам, цеху по производству оружия и другим объектам группировки в районе Дахия. По данным армии, военные принимали необходимые меры для снижения числа жертв среди гражданского населения.
ЦАХАЛ также зафиксировала пуск порядка 70 ракет «Хезболлы» с территории Ливана по Израилю. Подробности о пострадавших и разрушениях в результате запуска не приводятся.
6 ноября глава штаба израильской армии Герци Халеви заявил, что военнослужащие должны готовиться к расширению сухопутного наступления на «Хезболлу» в Ливане. По его словам, ЦАХАЛ продолжает наносить удары по группировке в соответствии с планом по всему региону: на юге Ливана, в долине Бекаа, в Бейруте и Сирии.
23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана, назвав целью инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. Движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.