Армия Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

6 ноября глава штаба израильской армии Герци Халеви заявил, что военнослужащие должны готовиться к расширению сухопутного наступления на «Хезболлу» в Ливане. По его словам, ЦАХАЛ продолжает наносить удары по группировке в соответствии с планом по всему региону: на юге Ливана, в долине Бекаа, в Бейруте и Сирии.