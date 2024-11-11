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«Коммерсантъ»: правительство готовится к сокращению 10% госслужащих

Ведомости

Правительство России начинает новый этап реформы госуправления, предполагающей сокращение госслужащих в территориальных органах федеральных ведомств на 10%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В секретариате вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, курирующего административную реформу, изданию сообщили, что сокращение штатной численности терорганов на 10% воспринимают скорее как ориентир: показатель может быть и выше. Предполагается, что терорганам нужно будет учитывать свою цифровизацию, которая снижает потребность в сотрудниках.

29 октября был опубликован указ президента России Владимира Путина, предусматривающий сокращение федеральных госслужащих с 1 июля 2025 г. В документе отмечено, что сокращение должно быть не ниже 10% предельной штатной численности госслужащих терорганов, а последующее расширение штата не допускается. Под исключение попадают гражданские служащие терорганов в новых регионах.

По данным «Коммерсанта», предложения по «оптимизации» от ведомств необходимо представить в Минфин до 28 декабря, а проекты нормативных актов и доклад президенту о результатах должны быть готовы к 14 марта 2025 г.

Издание отмечает, что в федеральных терорганах работают около 400 000 человек (свыше 0,5% занятых в экономике РФ). «Коммерсантъ» отмечает, что сокращение 10% от этого числа может ощутимо повлиять на остродефицитный рынок труда в России. Но большинство ведомств может сократить незанятые должности в штате, перенаправив средства на рост выплат сотрудникам.

Реформа госуправления началась в 2019 г., тогда штаты центральных аппаратов министерств и ведомств были сокращены на 10%. Освободившиеся средства остались в их распоряжении для повышения выплат сотрудникам. Летом 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в результате административной реформы правительство сократило около 30 000 госслужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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