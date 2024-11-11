«Коммерсантъ»: правительство готовится к сокращению 10% госслужащих
Правительство России начинает новый этап реформы госуправления, предполагающей сокращение госслужащих в территориальных органах федеральных ведомств на 10%. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В секретариате вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, курирующего административную реформу, изданию сообщили, что сокращение штатной численности терорганов на 10% воспринимают скорее как ориентир: показатель может быть и выше. Предполагается, что терорганам нужно будет учитывать свою цифровизацию, которая снижает потребность в сотрудниках.
29 октября был опубликован указ президента России Владимира Путина, предусматривающий сокращение федеральных госслужащих с 1 июля 2025 г. В документе отмечено, что сокращение должно быть не ниже 10% предельной штатной численности госслужащих терорганов, а последующее расширение штата не допускается. Под исключение попадают гражданские служащие терорганов в новых регионах.
По данным «Коммерсанта», предложения по «оптимизации» от ведомств необходимо представить в Минфин до 28 декабря, а проекты нормативных актов и доклад президенту о результатах должны быть готовы к 14 марта 2025 г.
Издание отмечает, что в федеральных терорганах работают около 400 000 человек (свыше 0,5% занятых в экономике РФ). «Коммерсантъ» отмечает, что сокращение 10% от этого числа может ощутимо повлиять на остродефицитный рынок труда в России. Но большинство ведомств может сократить незанятые должности в штате, перенаправив средства на рост выплат сотрудникам.
Реформа госуправления началась в 2019 г., тогда штаты центральных аппаратов министерств и ведомств были сокращены на 10%. Освободившиеся средства остались в их распоряжении для повышения выплат сотрудникам. Летом 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в результате административной реформы правительство сократило около 30 000 госслужащих.