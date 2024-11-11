«Коммерсантъ»: правительство готовится к сокращению 10% госслужащих

Издание отмечает, что в федеральных терорганах работают около 400 000 человек (свыше 0,5% занятых в экономике РФ). «Коммерсантъ» отмечает, что сокращение 10% от этого числа может ощутимо повлиять на остродефицитный рынок труда в России. Но большинство ведомств может сократить незанятые должности в штате, перенаправив средства на рост выплат сотрудникам.