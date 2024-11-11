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Моди и Мантуров обсудили сотрудничество в торговле и энергетике

Ведомости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провели переговоры, где обсудили укрепление сотрудничества в экономике и энергетике. Об этом сообщили в канцелярии Моди.

«Моди приветствовал постоянные и совместные усилия, предпринимаемые командами обеих сторон по реализации решений, принятых в ходе его недавних визитов и встреч с президентом [Владимиром] Путиным, в целях дальнейшего укрепления особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией», – говорится в сообщении.

11 ноября министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в рамках российско-индийского бизнес-форума в Мумбаи сообщил, что баланс торговли Москвы и Нью-Дели нуждается в исправлении – для этого нужно устранить нетарифные барьеры.

В июле Путин и Моди по результатам переговоров заявили, что страны стремятся устранить нетарифные барьеры, которые относятся к двусторонней торговле. Лидеры поручили профильным ведомствам проработать возможность проведения переговоров, в ходе которых государства смогут подписать двустороннее соглашение о свободной торговле услугами и инвестициями.

22 октября Путин и Моди встретились в рамках саммита БРИКС в Казани.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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