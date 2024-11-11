Моди и Мантуров обсудили сотрудничество в торговле и энергетике
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провели переговоры, где обсудили укрепление сотрудничества в экономике и энергетике. Об этом сообщили в канцелярии Моди.
«Моди приветствовал постоянные и совместные усилия, предпринимаемые командами обеих сторон по реализации решений, принятых в ходе его недавних визитов и встреч с президентом [Владимиром] Путиным, в целях дальнейшего укрепления особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией», – говорится в сообщении.
11 ноября министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в рамках российско-индийского бизнес-форума в Мумбаи сообщил, что баланс торговли Москвы и Нью-Дели нуждается в исправлении – для этого нужно устранить нетарифные барьеры.
В июле Путин и Моди по результатам переговоров заявили, что страны стремятся устранить нетарифные барьеры, которые относятся к двусторонней торговле. Лидеры поручили профильным ведомствам проработать возможность проведения переговоров, в ходе которых государства смогут подписать двустороннее соглашение о свободной торговле услугами и инвестициями.
22 октября Путин и Моди встретились в рамках саммита БРИКС в Казани.