Моди и Мантуров обсудили сотрудничество в торговле и энергетике

«Моди приветствовал постоянные и совместные усилия, предпринимаемые командами обеих сторон по реализации решений, принятых в ходе его недавних визитов и встреч с президентом [Владимиром] Путиным, в целях дальнейшего укрепления особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией», – говорится в сообщении.