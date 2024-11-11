Президент Польши Дуда встретится с Трампом

Дуда также поздравил Трампа с победой на выборах в ходе телефонного разговора.



«Сегодня вечером мне посчастливилось поговорить по телефону с президентом Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с историческим возвращением и решающей победой на президентских выборах», – написал президент Польши.