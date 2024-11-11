Президент Польши Дуда встретится с Трампом
Президент Польши Анджей Дуда в ближайшее время встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил польский президент в социальной сети X (Twitter).
Дуда также поздравил Трампа с победой на выборах в ходе телефонного разговора.
«Сегодня вечером мне посчастливилось поговорить по телефону с президентом Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с историческим возвращением и решающей победой на президентских выборах», – написал президент Польши.
Трамп, в свою очередь, поздравил польский народ с Днем национальной независимости.
2 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что будущее Европы больше не зависит от исхода выборов в США, поскольку эпоха геополитического доминирования Вашингтона закончилась.
5 ноября в США состоялись президентские выборы, на которых победу одержал Трамп. Он одержал верх над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, набрав 301 голос выборщиков.