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Президент Польши Дуда встретится с Трампом

Ведомости

Президент Польши Анджей Дуда в ближайшее время встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил польский президент в социальной сети X (Twitter).

Дуда также поздравил Трампа с победой на выборах в ходе телефонного разговора.

«Сегодня вечером мне посчастливилось поговорить по телефону с президентом Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с историческим возвращением и решающей победой на президентских выборах», – написал президент Польши.

Трамп, в свою очередь, поздравил польский народ с Днем национальной независимости.

2 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что будущее Европы больше не зависит от исхода выборов в США, поскольку эпоха геополитического доминирования Вашингтона закончилась.

5 ноября в США состоялись президентские выборы, на которых победу одержал Трамп. Он одержал верх над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, набрав 301 голос выборщиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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