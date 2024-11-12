В США вырос спрос на препараты для аборта после победы Трампа
В США после победы Дональда Трампа на президентских выборах увеличился спрос на препараты по искусственному прерыванию беременности. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на американские компании.
Компания Aid Access по производству подобных препаратов заявила, что в течение 24 часов после победы Трампа получила 10 000 запросов на лекарства, что в 17 раз больше, чем обычно. По данным некоммерческой организации Just the Pill, «22 из 125 ее заказов со среды по пятницу были сделаны небеременными людьми».
Компания Plan C, которая занимается предоставлением доступа к лекарствам для прерывания беременности, сообщила, что 6 ноября ее веб-сайт посетили 82 200 человек. До выборов среднее количество посетителей сайта составляло примерно 4000 или 4500 человек.
Издание отмечает, что спрос на препараты связан со страхом женщин перед ограничением доступа к лекарствам после победы Трампа на выборах.
В марте Трамп в интервью радиопередаче Sid & Friends критиковал губернаторов-демократов, которые не поддерживают ограничение абортов, но подчеркивал, что сам пока не принял итогового решения и что решение о запрете абортов могут принять только сами штаты.