В США вырос спрос на препараты для аборта после победы Трампа

Компания Aid Access по производству подобных препаратов заявила, что в течение 24 часов после победы Трампа получила 10 000 запросов на лекарства, что в 17 раз больше, чем обычно. По данным некоммерческой организации Just the Pill, «22 из 125 ее заказов со среды по пятницу были сделаны небеременными людьми».