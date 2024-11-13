FT: оборона ВСУ рушится из-за нехватки личного состава

По данным FT, с ноября по февраль Киев намерен призвать в армию еще 160 000 человек. По мнению Совета национальной безопасности и обороны страны, это пополнит вооруженные силы Украины лишь на 85% от нужного количества. При этом военные эксперты и неназванный высокопоставленный украинский чиновник сомневаются в том, что эта цель будет достигнута. По их словам, более реалистичная цифра призыва – до 100 000 человек, что восполнит примерно половину нехватки военнослужащих.