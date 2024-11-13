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FT: оборона ВСУ рушится из-за нехватки личного состава

Ведомости

Украинские войска не смогли удержать позиции на востоке: там вооруженные силы (ВС) России продвигаются быстрее, чем за весь период боевых действий с 2022 г. Москва усилила атаки в последние месяцы, а оборона украинской армии рушится из-за нехватки личного состава, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников республики.

Командир украинского артиллерийского подразделения в районе Курахово в Курской области сообщил изданию, что российские войска атакуют с трех сторон. Его войска готовы отступить, но на данный момент такого приказа не поступало, добавил он. Высокопоставленные украинские чиновники считают, что если бы Украина смогла остановить наступление России и «перехватить инициативу» к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, то они могли бы убедить избранного президента поддержать Киев.

По данным FT, с ноября по февраль Киев намерен призвать в армию еще 160 000 человек. По мнению Совета национальной безопасности и обороны страны, это пополнит вооруженные силы Украины лишь на 85% от нужного количества. При этом военные эксперты и неназванный высокопоставленный украинский чиновник сомневаются в том, что эта цель будет достигнута. По их словам, более реалистичная цифра призыва – до 100 000 человек, что восполнит примерно половину нехватки военнослужащих.

По словам ряда украинских командиров и солдат, с привлечением в армию большего числа мужчин возникают сложности из-за неограниченного срока военной службы в республике. Но Киев опасается принимать закон о демобилизации в связи с опасениями, что это приведет к оттоку солдат.

10 ноября The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников из США и Украины писала, что ВС РФ собрали группировку из 50 000 солдат для выдавливания украинских войск из Курской области. Газета утверждает, что туда якобы входят солдаты из Северной Кореи, которые до сих пор в боях не участвовали и все еще проходят подготовку. По мнению источников NYT, крупная атака на позиции ВСУ в Курской области может начаться в ближайшие дни.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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