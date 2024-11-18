Зеленский: разрешение на удары вглубь России не анонсируют
Разрешение на удары вглубь территории России не анонсируют, «ракеты сами за себя скажут». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя сообщения СМИ о разрешении бить дальнобойными ракетами по России.
«Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно», – сказал он в видеообращении.
Зеленский заявил, что план усиления Украины – это план победы, который он представил партнерам и одним из главных пунктов является «дальнобойность» для ВСУ.
Вечером 17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Французская газета Le Figaro также писала, что Украина могла получить разрешение на применение франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow.
Reuters после публикации NYT сообщил, что Киев планирует нанести первые удары вглубь территории России с использованием западных дальнобойных ракеты в ближайшие дни. Портал Axios со ссылкой на источник пишет, что решение об использовании поставленных США дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории было доведено до сведения Украины около трех дней назад.