Кремль выступает за нормализацию обстановки в Абхазии
Москва выступает за нормализацию обстановки в Абхазии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы, конечно, выступаем за скорейшую нормализацию обстановки в республике и хотели бы, чтобы эта ситуация оставалась в абсолютно конституционном русле», – сказал он.
Песков отметил, что двусторонние отношения России и Абхазии являются «очень важным приоритетом нашей внешней политики».
Протесты в Абхазии продолжаются с 12 ноября. Акции начались из-за планов по рассмотрению законопроекта о льготах для российских компаний при реализации проектов в Абхазии. По версии протестующих, принятие инициативы может создать проблемы местному бизнесу.
Президент Аслан Бжания, за отставку которого выступает оппозиция, заявил, что происходящее «не улучшит» отношения с Россией. 17 ноября лидер организации «Абхазское народное движение», представитель оппозиции Адгур Ардзинба заявил, что протесты не носят антироссийский характер. «Курс на союзничество и стратегическое партнерство с Россией остается незыблемым, как и братские отношения и взаимная поддержка между нашими народами», – написал он в Telegram.
Специалист по Южному Кавказу, политолог Артур Атаев говорил «Ведомостям», что противостояние абхазских властей и оппозиции будет иметь затяжной характер. Он также допустил, что в этих условиях сохраняется угроза вооруженного противостояния.