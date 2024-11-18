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Кремль выступает за нормализацию обстановки в Абхазии

Ведомости

Москва выступает за нормализацию обстановки в Абхазии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы, конечно, выступаем за скорейшую нормализацию обстановки в республике и хотели бы, чтобы эта ситуация оставалась в абсолютно конституционном русле», – сказал он.

Песков отметил, что двусторонние отношения России и Абхазии являются «очень важным приоритетом нашей внешней политики».

Протесты в Абхазии продолжаются с 12 ноября. Акции начались из-за планов по рассмотрению законопроекта о льготах для российских компаний при реализации проектов в Абхазии. По версии протестующих, принятие инициативы может создать проблемы местному бизнесу.

Президент Аслан Бжания, за отставку которого выступает оппозиция, заявил, что происходящее «не улучшит» отношения с Россией. 17 ноября лидер организации «Абхазское народное движение», представитель оппозиции Адгур Ардзинба заявил, что протесты не носят антироссийский характер. «Курс на союзничество и стратегическое партнерство с Россией остается незыблемым, как и братские отношения и взаимная поддержка между нашими народами», – написал он в Telegram.

Специалист по Южному Кавказу, политолог Артур Атаев говорил «Ведомостям», что противостояние абхазских властей и оппозиции будет иметь затяжной характер. Он также допустил, что в этих условиях сохраняется угроза вооруженного противостояния.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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