Кремль выступает за нормализацию обстановки в Абхазии

Президент Аслан Бжания, за отставку которого выступает оппозиция, заявил, что происходящее «не улучшит» отношения с Россией. 17 ноября лидер организации «Абхазское народное движение», представитель оппозиции Адгур Ардзинба заявил, что протесты не носят антироссийский характер. «Курс на союзничество и стратегическое партнерство с Россией остается незыблемым, как и братские отношения и взаимная поддержка между нашими народами», – написал он в Telegram.