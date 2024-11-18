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The Sun: США не разрешили Украине бить британскими ракетами вглубь России

Ведомости

Украина не получила от США разрешения на нанесение ударов вглубь территории России британскими ракетами Storm Shadow, сообщает британская газета The Sun со ссылкой на свои источники.

«Многочисленные источники сообщают, что британским властям пока не удалось убедить президента Джо Байдена разрешить применение переданного оружия, которое отличается большой дальностью действия, но для его наведения необходимы американские технологии», – передает газета. При этом эксперты отмечают, что Соединенные Штаты разрешили использование собственных ракет ATACMS для нанесения ограниченных ударов по территории России.

Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер на саммите «группы двадцати» (G20), отвечая на вопрос журналистов, сообщил, что «не собирается вдаваться в детали» относительно того, каким образом западные страны разрешают Украине использовать свое оружие.

«Я уже давно ясно дал понять, что нам нужно удвоить усилия. Мы должны убедиться, что у Украины есть все необходимое на максимально долгий срок, потому что мы не можем позволить [Владимиру] Путину выиграть», – заявил Стармер.

Вечером 17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. 18 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение на удары вглубь России не анонсируется, «ракеты сами за себя скажут».

Замсоветника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джон Файнер отказался подтверждать информацию о разрешении Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России

Французская газета Le Figaro писала, что Украина могла получить разрешение на применение франко-британских ракет SCALP / Storm Shadow. Позже газета удалила информацию о разрешении наносить удары по России таким вооружением.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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