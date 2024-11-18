Шольц выступил против поставок немецких дальнобойных ракет Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в рамках саммита G20 в Рио-де-Жанейро заявил, что выступает против поставок Украине крылатых ракет Taurus и ударов вглубь российской территории немецким вооружением. Его слова передает телеканал Phoenix.



«Это то, за что я не хочу брать ответственность», – пояснил Шольц.