Шольц выступил против поставок немецких дальнобойных ракет Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в рамках саммита G20 в Рио-де-Жанейро заявил, что выступает против поставок Украине крылатых ракет Taurus и ударов вглубь российской территории немецким вооружением. Его слова передает телеканал Phoenix.
«Это то, за что я не хочу брать ответственность», – пояснил Шольц.
Глава немецкого правительства отметил, что в этой ситуации он действует, руководствуясь принципом безопасности. Это касается также тех вооружений, которые Германия ранее предоставила Украине, в том числе разрешения на использование немецкого оружия в Харьковской области.
Канцлер ФРГ неоднократно высказывался против поставки дальнобойного оружия Украине. 13 ноября Шольц публично выступил против предоставления ВСУ права бить вглубь России.
20 сентября Шольц также заявил, что Германия не станет поставлять Украине ракеты, «способные долететь до Москвы». Речь идет о крылатых ракетах Taurus, дальность полета которых составляет около 500 км. Минимальное расстояние от границы Украины до Москвы составляет около 450 км.
Однако ранее сообщалось, что страны ЕС обсудят разрешение Киеву наносить удары вглубь территории России при помощи дальнобойных ракет на фоне продвижения российских войск на фронте.