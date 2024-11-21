Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Госдума отклонила проект об определении понятия валежника

Ведомости

Депутаты Госдумы отклонили законопроект, закрепляющий понятие «валежник» в российском законодательстве. Документ опубликован в думской электронной базе.

«21 ноября 2024 г. отклонить законопроект», – указано на странице базы с информацией о документе.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 1 марта. Его авторами выступили сенатор Елена Афанасьева и ряд депутатов от партии ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым.

Согласно пояснительной записке, документ предлагал внести поправки в ст. 32 и 33 Лесного кодекса России. Представленные изменения должны были определить понятие «валежник» и позволить гражданам применять ручные пилы, топоры, легкие бензопилы при сборе «недревесных лесных ресурсов» для своих нужд.

В апреле 2018 г. валежник был законодательно отнесен к недревесным лесным ресурсам, и люди имеют право свободно собирать его. Согласно Лесному кодексу, определение порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов отнесено к полномочиям регионов. По словам авторов законопроекта, на практике некоторые субъекты РФ ввели дополнительные условия, усложняющие сбор валежника для людей. Речь, в частности, об исключительно ручном сборе лесного материала, без применения каких-либо инструментов, необходимости письменного сообщения о дате посещения леса для сбора валежника, ограничении длины валежника до метра и др. При нарушении условий гражданам грозит административная, а порой и уголовная ответственность.

«По мнению многих экспертов, такие перегибы возникли из-за отсутствия в Лесном кодексе Российской Федерации расшифровки понятия «валежник», а также более подробного правового регулирования процесса заготовки и сбора его гражданами для собственных нужд», – говорится в пояснительной записке.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных