Госдума отклонила проект об определении понятия валежника

В апреле 2018 г. валежник был законодательно отнесен к недревесным лесным ресурсам, и люди имеют право свободно собирать его. Согласно Лесному кодексу, определение порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов отнесено к полномочиям регионов. По словам авторов законопроекта, на практике некоторые субъекты РФ ввели дополнительные условия, усложняющие сбор валежника для людей. Речь, в частности, об исключительно ручном сборе лесного материала, без применения каких-либо инструментов, необходимости письменного сообщения о дате посещения леса для сбора валежника, ограничении длины валежника до метра и др. При нарушении условий гражданам грозит административная, а порой и уголовная ответственность.