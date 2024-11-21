Госдума отклонила проект об определении понятия валежника
Депутаты Госдумы отклонили законопроект, закрепляющий понятие «валежник» в российском законодательстве. Документ опубликован в думской электронной базе.
«21 ноября 2024 г. отклонить законопроект», – указано на странице базы с информацией о документе.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 1 марта. Его авторами выступили сенатор Елена Афанасьева и ряд депутатов от партии ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым.
Согласно пояснительной записке, документ предлагал внести поправки в ст. 32 и 33 Лесного кодекса России. Представленные изменения должны были определить понятие «валежник» и позволить гражданам применять ручные пилы, топоры, легкие бензопилы при сборе «недревесных лесных ресурсов» для своих нужд.
В апреле 2018 г. валежник был законодательно отнесен к недревесным лесным ресурсам, и люди имеют право свободно собирать его. Согласно Лесному кодексу, определение порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов отнесено к полномочиям регионов. По словам авторов законопроекта, на практике некоторые субъекты РФ ввели дополнительные условия, усложняющие сбор валежника для людей. Речь, в частности, об исключительно ручном сборе лесного материала, без применения каких-либо инструментов, необходимости письменного сообщения о дате посещения леса для сбора валежника, ограничении длины валежника до метра и др. При нарушении условий гражданам грозит административная, а порой и уголовная ответственность.
«По мнению многих экспертов, такие перегибы возникли из-за отсутствия в Лесном кодексе Российской Федерации расшифровки понятия «валежник», а также более подробного правового регулирования процесса заготовки и сбора его гражданами для собственных нужд», – говорится в пояснительной записке.