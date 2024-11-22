Комитет ГД одобрил ко второму чтению наказание за незаконный оборот данных

За незаконные использование или оборот информации предлагается ввести наказание в виде штрафа до 300 000 руб., четырех лет лишения свободы или принудительных работ на аналогичный срок. За незаконное использование специальных персональных данных или биометрических данных предлагается наказывать штрафом до 700 000 руб. или принудительными работами на срок до пяти лет или лишать свободы на тот же срок. Если преступление будет совершено группой лиц с целью обогащения или с помощью служебного положения, а также причинит крупный ущерб штраф может составить до 1 млн руб., либо будут назначены принудительные работы на срок до пяти лет с аналогичным штрафом или лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 1 млн руб.