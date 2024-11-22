Комитет ГД одобрил ко второму чтению наказание за незаконный оборот данных
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за создание или обеспечение работы сайтов, страниц сайтов и программ, предназначенных для незаконного оборота персональных данных пользователей. Это следует из карточки законопроекта, размещенного в думской базе.
Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2023 г. группой сенаторов и депутатов во главе с тогдашним первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком. Законопроект был внесен параллельно с инициативой о введении штрафов за нарушение отдельных требований законодательства в области персональных данных.
В частности, предлагается дополнить УК РФ ст. 272.1 (незаконные использование и(или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконного хранения и (или) распространения). Уточняется, что статья не будет распространяться на случаи обработки персональных данных физическими лицами исключительно для личных и семейных нужд.
«Это обусловлено существенным ростом противоправных действий в отношении персональных данных, а также фактов незаконного использования личной информации при совершении различных преступлений, в том числе мошенничеств», – сообщали тогда авторы.
За незаконные использование или оборот информации предлагается ввести наказание в виде штрафа до 300 000 руб., четырех лет лишения свободы или принудительных работ на аналогичный срок. За незаконное использование специальных персональных данных или биометрических данных предлагается наказывать штрафом до 700 000 руб. или принудительными работами на срок до пяти лет или лишать свободы на тот же срок. Если преступление будет совершено группой лиц с целью обогащения или с помощью служебного положения, а также причинит крупный ущерб штраф может составить до 1 млн руб., либо будут назначены принудительные работы на срок до пяти лет с аналогичным штрафом или лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 1 млн руб.