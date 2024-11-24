Тело пропавшего без вести израильского раввина обнаружили в ОАЭ

The Times of Israel пишет, что Коган был представителем общины Хабад в Абу-Даби. Издание отмечает, что «несколько граждан Узбекистана, завербованных Ираном, напали на раввина и позже бежали в Турцию». По данным Ynet, на теле Когана были следы насилия, а в автомобиле — следы борьбы.