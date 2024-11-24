Тело пропавшего без вести израильского раввина обнаружили в ОАЭ
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) было найдено тело израильского раввина Цви Когана, который пропал без вести 21 ноября. Израильтянин был убит, говорится в совместном сообщении канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху и министерства иностранных дел страны.
Тело Когана обнаружили спецслужбы и органы безопасности ОАЭ.
«Убийство покойного Цви Когана является преступным антисемитским терактом. Государство Израиль будет действовать всеми возможными способами и привлечет к ответственности преступников, виновных в его смерти», – говорится в сообщении.