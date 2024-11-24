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Тело пропавшего без вести израильского раввина обнаружили в ОАЭ

Ведомости

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) было найдено тело израильского раввина Цви Когана, который пропал без вести 21 ноября. Израильтянин был убит, говорится в совместном сообщении канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху и министерства иностранных дел страны.

Тело Когана обнаружили спецслужбы и органы безопасности ОАЭ.

«Убийство покойного Цви Когана является преступным антисемитским терактом. Государство Израиль будет действовать всеми возможными способами и привлечет к ответственности преступников, виновных в его смерти», – говорится в сообщении.

The Times of Israel пишет, что Коган был представителем общины Хабад в Абу-Даби. Издание отмечает, что «несколько граждан Узбекистана, завербованных Ираном, напали на раввина и позже бежали в Турцию». По данным Ynet, на теле Когана были следы насилия, а в автомобиле — следы борьбы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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