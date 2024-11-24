Посол: Турция помогла обороне Украины закрытием проливов Босфор и Дарданеллы
Закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы для военных кораблей в начале специальной военной операции стало «одним из ключевых этапов обороны Украины», заявил «Укринформу» посол республики в Анкаре Василий Бондарь.
По его словам, решение Турции относительно проливов помешало России воспользоваться своим морским превосходством для установления контроля над Одессой, Николаевым и другими территориями.
В конце февраля 2022 г. на тот момент министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в соответствии с Конвенцией Монтрё (швейцарский город, где она была подписана в 1936 г.) Турция предупредила все страны, что не будет пропускать в Черное море военные корабли нечерноморских держав в связи с конфликтом на Украине. Пункт 19 конвенции говорит о том, что военные корабли всякой воюющей державы не будут иметь право проходить через проливы Босфор и Дарданеллы в случае конфликта в регионе.
В апреле того же года занимавший пост главы минобороны страны Хулуси Акар подчеркнул, что Турция не пустит военные корабли в Черное море. В конце января 2024 г. глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявил, что Анкара планирует продолжать в полном объеме придерживаться положений Конвенции Монтрё о статусе проливов. По мнению министра, «не может быть и речи о том, чтобы даже думать об обратном».