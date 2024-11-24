Посол: Турция помогла обороне Украины закрытием проливов Босфор и Дарданеллы

В конце февраля 2022 г. на тот момент министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в соответствии с Конвенцией Монтрё (швейцарский город, где она была подписана в 1936 г.) Турция предупредила все страны, что не будет пропускать в Черное море военные корабли нечерноморских держав в связи с конфликтом на Украине. Пункт 19 конвенции говорит о том, что военные корабли всякой воюющей державы не будут иметь право проходить через проливы Босфор и Дарданеллы в случае конфликта в регионе.