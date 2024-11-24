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Посол: Турция помогла обороне Украины закрытием проливов Босфор и Дарданеллы

Ведомости

Закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы для военных кораблей в начале специальной военной операции стало «одним из ключевых этапов обороны Украины», заявил «Укринформу» посол республики в Анкаре Василий Бондарь.

По его словам, решение Турции относительно проливов помешало России воспользоваться своим морским превосходством для установления контроля над Одессой, Николаевым и другими территориями.

В конце февраля 2022 г. на тот момент министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в соответствии с Конвенцией Монтрё (швейцарский город, где она была подписана в 1936 г.) Турция предупредила все страны, что не будет пропускать в Черное море военные корабли нечерноморских держав в связи с конфликтом на Украине. Пункт 19 конвенции говорит о том, что военные корабли всякой воюющей державы не будут иметь право проходить через проливы Босфор и Дарданеллы в случае конфликта в регионе.

В апреле того же года занимавший пост главы минобороны страны Хулуси Акар подчеркнул, что Турция не пустит военные корабли в Черное море. В конце января 2024 г. глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявил, что Анкара планирует продолжать в полном объеме придерживаться положений Конвенции Монтрё о статусе проливов. По мнению министра, «не может быть и речи о том, чтобы даже думать об обратном».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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