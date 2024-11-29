Песков: Россия будет отвечать на каждое использование западных ракет
Россия будет давать соответствующий ответ на каждый случай использования ВСУ западных ракет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Воздушный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины и объектам, которые имеют прямое или косвенное отношение к обеспечению деятельности на промышленном комплексе Украины, был ответной акцией», – пояснил Песков, напомнив, что об этом уже говорил в Астане президент РФ Владимир Путин.
По его словам, речь идет о российском ответе на двукратное использование американских ракет со стороны ВСУ по целям на территории РФ. Песков добавил, что Путин предупредил, что решение разрешить такое использование этих американских и иных иностранного производства ракет «является безответственным и эскалирующим напряженность шагом».
«Каждый раз будет даваться соответствующий ответ. <…> Эта практика <…> будет продолжаться», – резюмировал представитель Кремля.
Президент США Джо Байден назвал российские удары по Украине возмутительными. Он добавил, что Соединенные Штаты – на стороне Украины. В частности, в этом году Вашингтон поставил Киеву «сотни дополнительных ракет ПВО». По его словам, минобороны США продолжает «наращивать другие критически важные возможности для Украины, включая артиллерию, ракеты и бронетехнику».
Путин в ходе пресс-конференции в Астане 28 ноября заявил, что Россию уже дважды атаковали ракетами ATACMS после применения «Орешника».