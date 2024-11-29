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Песков: Россия будет отвечать на каждое использование западных ракет

Ведомости

Россия будет давать соответствующий ответ на каждый случай использования ВСУ западных ракет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Воздушный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины и объектам, которые имеют прямое или косвенное отношение к обеспечению деятельности на промышленном комплексе Украины, был ответной акцией», – пояснил Песков, напомнив, что об этом уже говорил в Астане президент РФ Владимир Путин.

По его словам, речь идет о российском ответе на двукратное использование американских ракет со стороны ВСУ по целям на территории РФ. Песков добавил, что Путин предупредил, что решение разрешить такое использование этих американских и иных иностранного производства ракет «является безответственным и эскалирующим напряженность шагом».

«Каждый раз будет даваться соответствующий ответ. <…> Эта практика <…> будет продолжаться», – резюмировал представитель Кремля.

Президент США Джо Байден назвал российские удары по Украине возмутительными. Он добавил, что Соединенные Штаты – на стороне Украины. В частности, в этом году Вашингтон поставил Киеву «сотни дополнительных ракет ПВО». По его словам, минобороны США продолжает «наращивать другие критически важные возможности для Украины, включая артиллерию, ракеты и бронетехнику».

Путин в ходе пресс-конференции в Астане 28 ноября заявил, что Россию уже дважды атаковали ракетами ATACMS после применения «Орешника».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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