Байден назвал возмутительными удары России по Украине
Российские удары по Украине являются «возмутительными». Об этом заявил президент США Джо Байден, его заявление опубликовано на сайте Белого дома.
«Эта атака возмутительна и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите», – говорится в заявлении.
Он добавил, что Соединенные Штаты – на стороне Украины. В частности, в этом году Вашингтон поставил Киеву «сотни дополнительных ракет ПВО». По его словам, минобороны США продолжает «наращивать другие критически важные возможности для Украины, включая артиллерию, ракеты и бронетехнику».
28 ноября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил об экстренном отключении электричества из-за массированной атаки на объекты энергетической инфраструктуры по всей стране. Российское Минобороны заявляет, что объекты энергетики в стране используются для обеспечения работы предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
21 ноября экстренные отключения света на время воздушной тревоги произошли в Киеве, в Киевской, Житомирской, Одесской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Украине территории Донецкой области.
Минобороны РФ 29 ноября сообщило, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 47 украинских БПЛА над шестью российскими регионами.