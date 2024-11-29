Байден назвал возмутительными удары России по Украине

Он добавил, что Соединенные Штаты – на стороне Украины. В частности, в этом году Вашингтон поставил Киеву «сотни дополнительных ракет ПВО». По его словам, минобороны США продолжает «наращивать другие критически важные возможности для Украины, включая артиллерию, ракеты и бронетехнику».