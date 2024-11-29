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Байден назвал возмутительными удары России по Украине

Ведомости

Российские удары по Украине являются «возмутительными». Об этом заявил президент США Джо Байден, его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Эта атака возмутительна и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите», – говорится в заявлении.

Он добавил, что Соединенные Штаты – на стороне Украины. В частности, в этом году Вашингтон поставил Киеву «сотни дополнительных ракет ПВО». По его словам, минобороны США продолжает «наращивать другие критически важные возможности для Украины, включая артиллерию, ракеты и бронетехнику».

28 ноября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил об экстренном отключении электричества из-за массированной атаки на объекты энергетической инфраструктуры по всей стране. Российское Минобороны заявляет, что объекты энергетики в стране используются для обеспечения работы предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

21 ноября экстренные отключения света на время воздушной тревоги произошли в Киеве, в Киевской, Житомирской, Одесской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Украине территории Донецкой области.

Минобороны РФ 29 ноября сообщило, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 47 украинских БПЛА над шестью российскими регионами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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