Министр энергетики Украины заявил об экстренном отключении электричества

На Украине экстренно отключено электричество из-за массированной атаки на объекты энергетической инфраструктуры по всей стране. Об этом сообщил министр энергетики республики Герман Галущенко на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).