Министр энергетики Украины заявил об экстренном отключении электричества
На Украине экстренно отключено электричество из-за массированной атаки на объекты энергетической инфраструктуры по всей стране. Об этом сообщил министр энергетики республики Герман Галущенко на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«Атаки на энергообъкты происходят по всей Украине. Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии», – написал министр.
В Telegram-канале минэнерго страны сообщается, что специалисты сейчас работают над обеспечением резервных схем питания там, где это возможно.
«Они уже приступили к восстановительным работам, где позволяет ситуация с безопасностью. Оценка масштабов повреждений продолжается», – сказано в посте.
Минобороны РФ в сводках о ходе проведения специальной военной операции регулярно сообщает об ударах по объектам энергетики, которые используются для обеспечения работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
21 ноября экстренные отключения света на время воздушной тревоги произошли в Киеве, в Киевской, Житомирской, Одесской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Украине территории Донецкой народной республики.
В конце августа еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала спасти украинцев от «катастрофического» зимнего дефицита энергии. По ее словам, страна лишилась 9 ГВт производственных энергомощностей, что составляет половину от объема электроэнергии, необходимого ей зимой, писала газета Financial Times.