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Министр энергетики Украины заявил об экстренном отключении электричества

Ведомости

На Украине экстренно отключено электричество из-за массированной атаки на объекты энергетической инфраструктуры по всей стране. Об этом сообщил министр энергетики республики Герман Галущенко на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Атаки на энергообъкты происходят по всей Украине. Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии», – написал министр.

В Telegram-канале минэнерго страны сообщается, что специалисты сейчас работают над обеспечением резервных схем питания там, где это возможно.

«Они уже приступили к восстановительным работам, где позволяет ситуация с безопасностью. Оценка масштабов повреждений продолжается», – сказано в посте.

Минобороны РФ в сводках о ходе проведения специальной военной операции регулярно сообщает об ударах по объектам энергетики, которые используются для обеспечения работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

21 ноября экстренные отключения света на время воздушной тревоги произошли в Киеве, в Киевской, Житомирской, Одесской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Украине территории Донецкой народной республики.

В конце августа еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала спасти украинцев от «катастрофического» зимнего дефицита энергии. По ее словам, страна лишилась 9 ГВт производственных энергомощностей, что составляет половину от объема электроэнергии, необходимого ей зимой, писала газета Financial Times.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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