Экстренные отключения света произошли в ряде регионов Украины

Позже украинское издание «Страна.ua» сообщило со ссылкой на «Укрэнерго», что аварийное отключение электричества по всей Украине отменено, его применяли на время воздушной тревоги. По-прежнему действуют графики отключений в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях, а также на подконтрольных Украине территориях Херсонской, Запорожской областей и ДНР.