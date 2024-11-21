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Экстренные отключения света произошли в ряде регионов Украины

Ведомости

В Киеве, в Киевской, Житомирской, Одесской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Украине территории Донецкой народной республики произошли экстренные отключения света. Об этом в своем Telegram-канале сообщила энергокомпания ДТЭК.

В Сумской области по указанию национальной энергетической компании «Укрэнерго» тоже введены специальные графики отключений света, написало в Telegram-канале АО «Сумыоблэнерго».

Позже украинское издание «Страна.ua» сообщило со ссылкой на «Укрэнерго», что аварийное отключение электричества по всей Украине отменено, его применяли на время воздушной тревоги. По-прежнему действуют графики отключений в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях, а также на подконтрольных Украине территориях Херсонской, Запорожской областей и ДНР.

Минобороны РФ в сводках о ходе проведения специальной военной операции регулярно сообщает об ударах по объектам энергетики, которые используются для обеспечения работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

В конце августа еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала спасти украинцев от «катастрофического» зимнего дефицита энергии. По ее словам, страна лишилась 9 ГВт производственных энергомощностей, что составляет половину от объема электроэнергии, необходимого ей зимой, писала газета Financial Times.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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