Экстренные отключения света произошли в ряде регионов Украины
В Киеве, в Киевской, Житомирской, Одесской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Украине территории Донецкой народной республики произошли экстренные отключения света. Об этом в своем Telegram-канале сообщила энергокомпания ДТЭК.
В Сумской области по указанию национальной энергетической компании «Укрэнерго» тоже введены специальные графики отключений света, написало в Telegram-канале АО «Сумыоблэнерго».
Позже украинское издание «Страна.ua» сообщило со ссылкой на «Укрэнерго», что аварийное отключение электричества по всей Украине отменено, его применяли на время воздушной тревоги. По-прежнему действуют графики отключений в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях, а также на подконтрольных Украине территориях Херсонской, Запорожской областей и ДНР.
Минобороны РФ в сводках о ходе проведения специальной военной операции регулярно сообщает об ударах по объектам энергетики, которые используются для обеспечения работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
В конце августа еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала спасти украинцев от «катастрофического» зимнего дефицита энергии. По ее словам, страна лишилась 9 ГВт производственных энергомощностей, что составляет половину от объема электроэнергии, необходимого ей зимой, писала газета Financial Times.