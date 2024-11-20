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МИД Украины призвал партнеров не нагнетать обстановку на фоне закрытия посольств

Ведомости

Для иностранных партнеров Украины было бы правильным реагировать на сообщения о возможных атаках со стороны России без «информационного нагнетания». Такое заявление выпустило министерство иностранных дел Украины в своем Telegram-канале. Ему предшествовал временный переход ряда иностранных посольств в Киеве на дистанционный формат работы.

«МИД находится в постоянном контакте с партнерами относительно потенциальных угроз безопасности. <…> Считаем, что для партнеров было бы правильным реагировать в 1001-й день так же, как и в предыдущие тысячу дней, без какого-либо дополнительного информационного нагнетания», – говорится в сообщении.

Ранее несколько посольств, включая дипломатические миссии США, Испании, Италии, Греции, из-за угрозы в сфере безопасности объявили о временном прекращении очной работы в Киеве и переходе на дистанционный формат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 ноября заявила, что удары дальнобойным оружием ATACMS по Брянской области, а затем закрытие ряда зарубежных посольств в Киеве из-за страха ответных действий со стороны России доказывают, что Украина перестала представлять интерес для Запада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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