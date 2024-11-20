МИД Украины призвал партнеров не нагнетать обстановку на фоне закрытия посольств

«МИД находится в постоянном контакте с партнерами относительно потенциальных угроз безопасности. <…> Считаем, что для партнеров было бы правильным реагировать в 1001-й день так же, как и в предыдущие тысячу дней, без какого-либо дополнительного информационного нагнетания», – говорится в сообщении.