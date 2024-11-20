МИД Украины призвал партнеров не нагнетать обстановку на фоне закрытия посольств
Для иностранных партнеров Украины было бы правильным реагировать на сообщения о возможных атаках со стороны России без «информационного нагнетания». Такое заявление выпустило министерство иностранных дел Украины в своем Telegram-канале. Ему предшествовал временный переход ряда иностранных посольств в Киеве на дистанционный формат работы.
«МИД находится в постоянном контакте с партнерами относительно потенциальных угроз безопасности. <…> Считаем, что для партнеров было бы правильным реагировать в 1001-й день так же, как и в предыдущие тысячу дней, без какого-либо дополнительного информационного нагнетания», – говорится в сообщении.
Ранее несколько посольств, включая дипломатические миссии США, Испании, Италии, Греции, из-за угрозы в сфере безопасности объявили о временном прекращении очной работы в Киеве и переходе на дистанционный формат.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 ноября заявила, что удары дальнобойным оружием ATACMS по Брянской области, а затем закрытие ряда зарубежных посольств в Киеве из-за страха ответных действий со стороны России доказывают, что Украина перестала представлять интерес для Запада.