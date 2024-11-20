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Посольство Испании в Киеве закрылось на один день из-за угрозы атаки

Ведомости

Посольство Испании в Киеве объявило, что не будет принимать посетителей из-за возможных угроз безопасности, передает агентство EFE.

По данным издания, диппредставительство уведомило об этом по почте граждан страны, проживающих на Украине. Посольство также рекомендовало испанцам быть крайне осторожными, «соблюдать рекомендации местных властей» и заранее найти место, где в случае нападения можно будет укрыться.

Ранее поступила информация о закрытии посольства США в Киеве. Диппредставительство утверждает, что получило сообщение о возможной воздушной атаке. Посольство также временно приостановит работу и рекомендует американцам быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги, говорится на странице госдепа США в X.

С начала суток в Киеве уже несколько раз раздавались взрывы, следует из данных официальной карты воздушных тревог Украины. Воздушная тревога в Киеве объявлялась три раза, в Киевской области сирены были включены на протяжении 11 часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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