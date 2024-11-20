Посольство Испании в Киеве закрылось на один день из-за угрозы атаки

По данным издания, диппредставительство уведомило об этом по почте граждан страны, проживающих на Украине. Посольство также рекомендовало испанцам быть крайне осторожными, «соблюдать рекомендации местных властей» и заранее найти место, где в случае нападения можно будет укрыться.