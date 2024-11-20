Посольство Испании в Киеве закрылось на один день из-за угрозы атаки
Посольство Испании в Киеве объявило, что не будет принимать посетителей из-за возможных угроз безопасности, передает агентство EFE.
По данным издания, диппредставительство уведомило об этом по почте граждан страны, проживающих на Украине. Посольство также рекомендовало испанцам быть крайне осторожными, «соблюдать рекомендации местных властей» и заранее найти место, где в случае нападения можно будет укрыться.
Ранее поступила информация о закрытии посольства США в Киеве. Диппредставительство утверждает, что получило сообщение о возможной воздушной атаке. Посольство также временно приостановит работу и рекомендует американцам быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги, говорится на странице госдепа США в X.
С начала суток в Киеве уже несколько раз раздавались взрывы, следует из данных официальной карты воздушных тревог Украины. Воздушная тревога в Киеве объявлялась три раза, в Киевской области сирены были включены на протяжении 11 часов.