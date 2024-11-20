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Захарова назвала причину закрытия иностранных посольств в Киеве

Ведомости

Удары дальнобойным оружием ATACMS по Брянской области, а затем закрытие ряда зарубежных посольств в Киеве из-за страха ответных действий со стороны России доказывает, что Украина перестала представлять интерес для Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с газетой «Комсомольская правда».

«Это [закрытие посольств] доказывает, что Украина и украинцы для Запада – инструмент. А после того, как он сломался – ценности больше не представляет», – сказала Захарова.

Ранее несколько посольств, включая дипломатические миссии США, Испании, Италии, Греции, объявили о временном прекращении работы в Киеве из-за угрозы в сфере безопасности.

19 ноября МИД опубликовал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Глава ведомства отметил, что использование Украиной ракет ATACMS, поставленных США – сигнал о том, что американцы хотят эскалацию. По словам политика, президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о том, «как будет меняться позиция РФ, если эта дальнобойность, до 300 км, будет одобрена». До этого администрация президента США Джо Байдена разрешила Киеву применять ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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