Захарова назвала причину закрытия иностранных посольств в Киеве
Удары дальнобойным оружием ATACMS по Брянской области, а затем закрытие ряда зарубежных посольств в Киеве из-за страха ответных действий со стороны России доказывает, что Украина перестала представлять интерес для Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с газетой «Комсомольская правда».
«Это [закрытие посольств] доказывает, что Украина и украинцы для Запада – инструмент. А после того, как он сломался – ценности больше не представляет», – сказала Захарова.
Ранее несколько посольств, включая дипломатические миссии США, Испании, Италии, Греции, объявили о временном прекращении работы в Киеве из-за угрозы в сфере безопасности.
19 ноября МИД опубликовал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Глава ведомства отметил, что использование Украиной ракет ATACMS, поставленных США – сигнал о том, что американцы хотят эскалацию. По словам политика, президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о том, «как будет меняться позиция РФ, если эта дальнобойность, до 300 км, будет одобрена». До этого администрация президента США Джо Байдена разрешила Киеву применять ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России.