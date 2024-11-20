Захарова назвала причину закрытия иностранных посольств в Киеве

19 ноября МИД опубликовал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Глава ведомства отметил, что использование Украиной ракет ATACMS, поставленных США – сигнал о том, что американцы хотят эскалацию. По словам политика, президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о том, «как будет меняться позиция РФ, если эта дальнобойность, до 300 км, будет одобрена». До этого администрация президента США Джо Байдена разрешила Киеву применять ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России.