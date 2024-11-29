В Британии заявили о рисках для Запада из-за решения США по ударам вглубь РФ
Полученное Украиной разрешение президента США Джо Байдена на удары по России американскими дальнобойными ракетами ATACMS несет риски для западных военных, находящихся в республике, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«Эта ошибочная военная стратегия уже привела к большим потерям для Украины, она уже ведет к дальнейшему истощению ограниченных запасов оружия и, в конечном итоге, ракет Storm Shadow. Она подвергает риску украинцев и западный военный персонал на Украине. И эти решения не изменят исход конфликта», – отмечает Меркурис (цитата по «РИА Новости»).
Британский аналитик выразил уверенность, что предпринятая администрацией Байдена попытка эскалации перед вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа, не достигла цели, «Россия успешно противостоит ей с помощью "Орешника"».
25 ноября Министерство обороны России сообщило об атаке Вооруженных сил (ВС) РФ на штаб подразделения главного управления разведки (ГУР) в Харькове, в результате которой погибли до 40 иностранных специалистов, преимущественно из США.
21 ноября ВС РФ впервые в боевых условиях применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Президент Владимир Путин заявлял, что этот шаг стал ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь России и атаки британскими ракетами Storm Shadow и американскими ATACMS по военным объектам в Курской и Брянской областях.