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В Британии заявили о рисках для Запада из-за решения США по ударам вглубь РФ

Ведомости

Полученное Украиной разрешение президента США Джо Байдена на удары по России американскими дальнобойными ракетами ATACMS несет риски для западных военных, находящихся в республике, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Эта ошибочная военная стратегия уже привела к большим потерям для Украины, она уже ведет к дальнейшему истощению ограниченных запасов оружия и, в конечном итоге, ракет Storm Shadow. Она подвергает риску украинцев и западный военный персонал на Украине. И эти решения не изменят исход конфликта», –  отмечает Меркурис (цитата по «РИА Новости»).

Британский аналитик выразил уверенность, что предпринятая администрацией Байдена попытка эскалации перед вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа, не достигла цели, «Россия успешно противостоит ей с помощью "Орешника"».

25 ноября Министерство обороны России сообщило об атаке Вооруженных сил (ВС) РФ на штаб подразделения главного управления разведки (ГУР) в Харькове, в результате которой погибли до 40 иностранных специалистов, преимущественно из США.

21 ноября ВС РФ впервые в боевых условиях применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Президент Владимир Путин заявлял, что этот шаг стал ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь России и атаки британскими ракетами Storm Shadow и американскими ATACMS по военным объектам в Курской и Брянской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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