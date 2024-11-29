В Британии заявили о рисках для Запада из-за решения США по ударам вглубь РФ

«Эта ошибочная военная стратегия уже привела к большим потерям для Украины, она уже ведет к дальнейшему истощению ограниченных запасов оружия и, в конечном итоге, ракет Storm Shadow. Она подвергает риску украинцев и западный военный персонал на Украине. И эти решения не изменят исход конфликта», – отмечает Меркурис (цитата по «РИА Новости»).