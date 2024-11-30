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Ким Чен Ын заявил Белоусову, что Северная Корея всегда будет с Россией

Министр обороны напомнил об истории «боевого братства двух стран»
Ведомости

Пхеньян всегда будет с Москвой, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым в ходе его визита в КНДР. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

На переговорах состоялся обмен мнениями по развитию стратегического партнерства между КНДР и РФ, в том числе в сфере обороны, защиты суверенитетов, интересов безопасности двух государств, передает ЦТАК. Ким Чен Ын осудил США и Запад, которые «руками киевских властей нанесли удар своим оружием дальнего радиуса действия по территории России». «Это непосредственное военное вмешательство в конфликт», – заявил северокорейский лидер.

Ким Чен Ын высказал позицию, что «антироссийские меры» США затягивают украинский конфликт, угрожают всему человечеству и должны осуждаться международным сообществом. Он заверил российскую сторону, что «правительство, армия и народ КНДР будут и впредь неизменно поддерживать политику РФ». 

«Товарищ Ким Чен Ын передал уважаемому президенту РФ товарищу Владимиру Владимировичу Путину, правительству, армии и народу России теплые пожелания и еще раз подтвердил, что Пхеньян всегда будет с Москвой», – передает его слова ЦТАК.

Белоусов прибыл в КНДР с официальным визитом 29 ноября. На встрече с Ким Чен Ыном российский министр обороны заявил, что ратификация договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном подтверждает заинтересованность двух стран в развитии союзнических отношений. «Признательны за приверженность курсу на углубление связей с Россией», – сказал Белоусов в ходе переговоров в Пхеньяне.

Глава Минобороны напомнил об истории «боевого братства двух стран, которая насчитывает почти восемь десятилетий». Белоусов отметил, что дружба и сотрудничество двух стран «крепились при освобождении Кореи в 1945 г., в сражениях Отечественной освободительной войны 1950-1953 гг.».

«В следующем году Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и освобождения Кореи от японской оккупации», – сказал министр обороны РФ. В России ожидают положительного решения на приглашение направить подразделение вооруженных сил КНДР в Москву для участия в военном параде на Красной площади.

В начала ноября власти России и КНДР ратифицировали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В документе прописано обязательство о взаимной поддержке в случае вооруженного нападения на одну из стран. Россия и Северная Корея также обязуются не заключать соглашений с другими государствами, которые противоречат интересам одной из сторон, и не допускать использования своих территорий для подрыва суверенитета друг друга.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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