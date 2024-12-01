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В Казахстане заявили об отсутствии намерения помогать России в обходе санкций

Ведомости

Казахстан не поддерживает санкции, но и выступать в качестве страны для их обхода не собирается, заявил заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин в интервью Павлу Зарубину.

Санкционное давление может ударить по экономике Казахстана, которая не хочет работать в ущерб собственному производству, отметил Жумангарин.

«Речь идет о том, что есть определенные товары, которые производятся у нас, и они попадают в санкционную линейку. И мы сказали – по этим товарам мы никаких рестрикций делать не собираемся, поскольку за этим стоят у нас большие трудовые коллективы, иногда целые моногорода, где эти производства находятся, поэтому это очень важно», – сказал заместитель премьер-министра.

В августе Жумангарин уже говорил, что республика в вопросе соблюдения антироссийских санкций намерена ставить на первое место собственные экономические интересы. По его словам, страна «не будет слепо следовать санкциям», если они затронут компании, которые являются основными работодателями в своих регионах. Он утверждал, что Казахстан не присоединился к запрету на продажу шарикоподшипников, которые имеют двойное военное и гражданское назначение, поскольку местный завод производит их по спецификации, которая традиционно используется только в Восточной Европе и странах бывшего СССР.

На тему обхода санкций в конце октября высказывался также замглавы МИДа республики Роман Василенко. Он напомнил, что Казахстан не вводил ограничения против России, не присоединился к ним, но власти страны не желают, чтобы ее территория использовалась для обхода антироссийских санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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