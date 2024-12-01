В Казахстане заявили об отсутствии намерения помогать России в обходе санкций
Казахстан не поддерживает санкции, но и выступать в качестве страны для их обхода не собирается, заявил заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин в интервью Павлу Зарубину.
Санкционное давление может ударить по экономике Казахстана, которая не хочет работать в ущерб собственному производству, отметил Жумангарин.
«Речь идет о том, что есть определенные товары, которые производятся у нас, и они попадают в санкционную линейку. И мы сказали – по этим товарам мы никаких рестрикций делать не собираемся, поскольку за этим стоят у нас большие трудовые коллективы, иногда целые моногорода, где эти производства находятся, поэтому это очень важно», – сказал заместитель премьер-министра.
В августе Жумангарин уже говорил, что республика в вопросе соблюдения антироссийских санкций намерена ставить на первое место собственные экономические интересы. По его словам, страна «не будет слепо следовать санкциям», если они затронут компании, которые являются основными работодателями в своих регионах. Он утверждал, что Казахстан не присоединился к запрету на продажу шарикоподшипников, которые имеют двойное военное и гражданское назначение, поскольку местный завод производит их по спецификации, которая традиционно используется только в Восточной Европе и странах бывшего СССР.
На тему обхода санкций в конце октября высказывался также замглавы МИДа республики Роман Василенко. Он напомнил, что Казахстан не вводил ограничения против России, не присоединился к ним, но власти страны не желают, чтобы ее территория использовалась для обхода антироссийских санкций.