Бербок назвала целью своего визита в КНР старт мирного процесса по Украине
«Важно вместе по всему миру вступить в мирный процесс, и именно поэтому я сегодня здесь, в Китае», – заявила она (цитата по «РИА Новости»), подчеркнув важность поддержки Украины, чтоб защитить «собственную немецкую и европейскую безопасность».
16 ноября газета Der Tagesspiegel сообщила, что Бербок призвала «зеленых» поддержать продолжение военной поддержки Украины и передачу дальнобойного оружия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с этим обвинила Бербок в ксенофобии.