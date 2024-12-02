Бербок назвала целью своего визита в КНР старт мирного процесса по Украине

«Важно вместе по всему миру вступить в мирный процесс, и именно поэтому я сегодня здесь, в Китае», – заявила она (цитата по «РИА Новости»), подчеркнув важность поддержки Украины, чтоб защитить «собственную немецкую и европейскую безопасность».