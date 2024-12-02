Армия Сирии при поддержке ВКС РФ уничтожила пять штабов террористов
Сирийская армия при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России за минувшие сутки уничтожила пять штабов и семь складов боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб. Об этом сообщило минобороны арабской республики, пишет ТАСС.
Согласно заявлению, за последние часы в Алеппо и Идлибе совместными ударами уничтожены свыше 400 террористов. Армия Сирии начала продвигаться по нескольким направлениям в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама с целью вытеснения боевиков.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее участниками являются члены «Хайят Тахрир аш-Шам»
2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Россия продолжает поддерживать президента Сирии Башара Асада и анализировать ситуацию. По его словам, позиция властей формируется относительного того, что нужно для стабилизации обстановки в республике.