Армия Сирии при поддержке ВКС РФ уничтожила пять штабов террористов

С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее участниками являются члены «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) , союзная им Свободная сирийская армия и группировки террористов из Центральной Азии. По данным агентства Anadolu на 1 декабря, боевики захватили крупнейший город Сирии Алеппо, а также более 50 населенных пунктов в его провинциях и Хамы, в том числе район Мааррет-эн-Нууман в Идлибе – стратегический узел на трассе М5, которая соединяет Алеппо, Идлиб, Хаму, Хомс и Дамаск с Иорданией.