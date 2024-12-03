Путин посетит учреждения реабилитации и протезирования инвалидов

«Это и просто инвалиды, и инвалиды специальной военной операции. Путин пообщается с теми, кто получил увечья и занимается протезированием в ходе спецоперации. Поэтому, конечно, сегодня большую часть рабочего дня Путин уделит вопросам обеспечения всем необходимых инвалидов», – рассказал представитель Кремля.