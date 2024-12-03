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Путин посетит учреждения реабилитации и протезирования инвалидов

Ведомости

В международный день инвалидов 3 декабря президент России Владимир Путин посетит учреждения, связанные с протезированием и реабилитацией этой категории граждан, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это и просто инвалиды, и инвалиды специальной военной операции. Путин пообщается с теми, кто получил увечья и занимается протезированием в ходе спецоперации. Поэтому, конечно, сегодня большую часть рабочего дня Путин уделит вопросам обеспечения всем необходимых инвалидов», – рассказал представитель Кремля.

По словам Пескова, на вечер у президента запланирован международный телефонный звонок. Кроме того, глава государства проведет встречу с секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Беседа пройдет в рамках подготовки к заседанию Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится в Минске 6 декабря.

3 декабря Путин также встретится с советником по корпоративному развитию «Яндекса» Алексеем Кудриным. По словам Пескова, встреча является рабочим контактом и будет носить непубличный характер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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