Путин посетит учреждения реабилитации и протезирования инвалидов
В международный день инвалидов 3 декабря президент России Владимир Путин посетит учреждения, связанные с протезированием и реабилитацией этой категории граждан, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это и просто инвалиды, и инвалиды специальной военной операции. Путин пообщается с теми, кто получил увечья и занимается протезированием в ходе спецоперации. Поэтому, конечно, сегодня большую часть рабочего дня Путин уделит вопросам обеспечения всем необходимых инвалидов», – рассказал представитель Кремля.
По словам Пескова, на вечер у президента запланирован международный телефонный звонок. Кроме того, глава государства проведет встречу с секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Беседа пройдет в рамках подготовки к заседанию Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится в Минске 6 декабря.
3 декабря Путин также встретится с советником по корпоративному развитию «Яндекса» Алексеем Кудриным. По словам Пескова, встреча является рабочим контактом и будет носить непубличный характер.