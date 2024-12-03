В Кремле подчеркнули важность продолжения контактов с ФРГ
Несмотря на заявления канцлера Германии Олафа Шольца о продолжении поддержки Украины, в Кремле считают важным поддержание и возобновление контактов с ФРГ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, представители европейских государств делают подобные заявление ежедневно – они намерены и дальше продолжать свою деструктивную линию. Россия, в свою очередь, по словам представителя Кремля, будет продолжать спецоперацию до достижения всех поставленных задач». При этом смысл в продолжении контактов с этими странами все же остается.
«Смысл продолжать контакты, возобновлять их есть всегда, и президент неоднократно говорил о том, что он остается открытым для диалога во имя достижения наших целей», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
5 ноября президент России Владимир Путин и Шольц провели первый за два года телефонный разговор. Диалог длился около часа и прошел по инициативе немецкой стороны. Шольц говорил в интервью Süddeutsche Zeitung, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – это обсудить эту тему с ним лично. После разговора Шольц заявил, что позиция Путина по российско-украинскому конфликту не изменилась.