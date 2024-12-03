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В Кремле подчеркнули важность продолжения контактов с ФРГ

Ведомости

Несмотря на заявления канцлера Германии Олафа Шольца о продолжении поддержки Украины, в Кремле считают важным поддержание и возобновление контактов с ФРГ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, представители европейских государств делают подобные заявление ежедневно – они намерены и дальше продолжать свою деструктивную линию. Россия, в свою очередь, по словам представителя Кремля, будет продолжать спецоперацию до достижения всех поставленных задач». При этом смысл в продолжении контактов с этими странами все же остается.

«Смысл продолжать контакты, возобновлять их есть всегда, и президент неоднократно говорил о том, что он остается открытым для диалога во имя достижения наших целей», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

2 декабря Шольц приехал в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что визит связан с проблемой будущей помощи Украине после избрания президента США Дональда Трампа. Шольц заявил, что поддержка Украины со стороны ФРГ не ослабеет.

5 ноября президент России Владимир Путин и Шольц провели первый за два года телефонный разговор. Диалог длился около часа и прошел по инициативе немецкой стороны. Шольц говорил в интервью Süddeutsche Zeitung, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – это обсудить эту тему с ним лично. После разговора Шольц заявил, что позиция Путина по российско-украинскому конфликту не изменилась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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