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Захарова указала на украинский след в действиях боевиков в Сирии

Ведомости

Среди боевиков, действовавших на северо-западе Сирии, много иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства, также явно не обошлось без так называемого «украинского следа». Об этом заявила на очередном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Такой вывод был сделан с учетом поступающих сведений о взаимодействии спецслужб Киева с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ)», включающих передачу беспилотников, опыта их применения.

«Это не первый и, к сожалению, как мы понимаем, не последний регион, где киевский туристический режим будет применять свой преступный опыт. До этого были африканские страны, теперь речь идет о Сирии», – напомнила Захарова.

Представитель МИДа отметила, что действия террористических группировок, усугубили и без того напряженную обстановку в Сирии. Она также высказала сомнение, что они решились бы на подобную террористскую акцию» без подстрекательства и всесторонней поддержки со стороны внешних сил», которые стремятся спровоцировать в Сирии новый виток вооруженной конфронтации, «раскручивание спиральной насилия».

«Радикалы явно нацелились на то, чтобы подорвать многолетние усилия по достижению устойчивой нормализации в этой стране, создав серьезную угрозу безопасности для мирных граждан, в первую очередь, которые находятся в зоне боевых действий. И опять же, по отработанной теперь уже, как мы видим, тактике, мирные жители используются в качестве живого счета, используется террористами», – пояснила представитель внешнеполитического ведомства.

«Мы выражаем солидарность с руководством в Сирии и ее народом в этой непростой ситуации. Мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету, единству и территориальной целостности Сирии», – подчеркнула Захарова.

С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо.

Сирийская армия совместно с российскими военными отражают атаку боевиков. 1 декабря замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Игнасюк сообщил, что армия Сирии при поддержке ВКС России уничтожила за последние сутки не менее 320 боевиков и 63 единицы используемой ими техники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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