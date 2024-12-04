Захарова указала на украинский след в действиях боевиков в Сирии
Среди боевиков, действовавших на северо-западе Сирии, много иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства, также явно не обошлось без так называемого «украинского следа». Об этом заявила на очередном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Такой вывод был сделан с учетом поступающих сведений о взаимодействии спецслужб Киева с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам
«Это не первый и, к сожалению, как мы понимаем, не последний регион, где киевский туристический режим будет применять свой преступный опыт. До этого были африканские страны, теперь речь идет о Сирии», – напомнила Захарова.
Представитель МИДа отметила, что действия террористических группировок, усугубили и без того напряженную обстановку в Сирии. Она также высказала сомнение, что они решились бы на подобную террористскую акцию» без подстрекательства и всесторонней поддержки со стороны внешних сил», которые стремятся спровоцировать в Сирии новый виток вооруженной конфронтации, «раскручивание спиральной насилия».
«Радикалы явно нацелились на то, чтобы подорвать многолетние усилия по достижению устойчивой нормализации в этой стране, создав серьезную угрозу безопасности для мирных граждан, в первую очередь, которые находятся в зоне боевых действий. И опять же, по отработанной теперь уже, как мы видим, тактике, мирные жители используются в качестве живого счета, используется террористами», – пояснила представитель внешнеполитического ведомства.
«Мы выражаем солидарность с руководством в Сирии и ее народом в этой непростой ситуации. Мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету, единству и территориальной целостности Сирии», – подчеркнула Захарова.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо.
Сирийская армия совместно с российскими военными отражают атаку боевиков. 1 декабря замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Игнасюк сообщил, что армия Сирии при поддержке ВКС России уничтожила за последние сутки не менее 320 боевиков и 63 единицы используемой ими техники.