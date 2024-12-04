Захарова указала на украинский след в действиях боевиков в Сирии

«Радикалы явно нацелились на то, чтобы подорвать многолетние усилия по достижению устойчивой нормализации в этой стране, создав серьезную угрозу безопасности для мирных граждан, в первую очередь, которые находятся в зоне боевых действий. И опять же, по отработанной теперь уже, как мы видим, тактике, мирные жители используются в качестве живого счета, используется террористами», – пояснила представитель внешнеполитического ведомства.