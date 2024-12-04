Кадыров заявил об ударе украинского БПЛА по Грозному
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об атаке украинского дрона по центру Грозного.
«Куда угодно дроном ударяют. Сегодня по центру города [Грозного] ударили дроном. Разрушили автозаправку, крышу полка [полиции]. Пострадали мирные люди», – сказал Кадыров во время прямой линии (цитата по ТАСС).
4 декабря дежурные российские средства ПВО перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата над шестью регионами РФ.
Шесть беспилотников ликвидировали в Ростовской области, пять – в Брянской области, четыре – в Белгородской, три – в Рязанской, один – в Астраханской области и пять – над территорией Краснодарского края.
После начала спецоперации 24 февраля 2022 г. на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы.