Кадыров признался, что Маск не дарил ему Cybertruck
Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что американский бизнесмен Илон Маск не дарил ему Cybertruck. По его словам, это была шутка, а электропикапы не пригодны в военных конфликтах.
«Я люблю с ним [Маском] подшучивать через соцсети. Машину он мне не подарил, машина не моя была – я эту шутку придумал и запустил», – сказал он во время прямой линии (цитата по ТАСС). Кадыров отметил, что ему интересен Маск. Глава Чечни уточнил, что ему нравится характер бизнесмена и его жизненная позиция.
Кадыров заявил о получении электропикапа 17 августа. Он поблагодарил Маска и пригласил его в Грозный, предположив, что в российском МИДе не будут против такой поездки. Глава ЧР также выразил надежду на новые разработки предпринимателя, которые «будут способствовать завершению спецоперации». 19 августа Маск, отвечая на вопрос пользователя в X, сообщил, что не дарил электропикап. В тот же день Кадыров вновь поблагодарил Маска, но уже за системы спутниковой связи Starlink.
В сентябре Кадыров сообщил, что в зону спецоперации были отправлены два Cybertruck. Тогда же он заявил, что западная техника прекрасно справляется с возложенными задачами, электромобили демонстрируют мобильность, удобство и маневренность.