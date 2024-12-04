Кадыров признался, что Маск не дарил ему Cybertruck

Кадыров заявил о получении электропикапа 17 августа. Он поблагодарил Маска и пригласил его в Грозный, предположив, что в российском МИДе не будут против такой поездки. Глава ЧР также выразил надежду на новые разработки предпринимателя, которые «будут способствовать завершению спецоперации». 19 августа Маск, отвечая на вопрос пользователя в X, сообщил, что не дарил электропикап. В тот же день Кадыров вновь поблагодарил Маска, но уже за системы спутниковой связи Starlink.