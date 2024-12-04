Захарова обвинила Зеленского в попытке «поиграть в судью» над властями Грузии
Президент Украины Владимир Зеленский решил «поиграть в судью» над властями Грузии, пригрозив им введением санкций за их реакцию на протесты в Тбилиси и других городах. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Зеленский заявил, что Украина готовит санкции против Грузии «за разгон протестов». Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью. Может, злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Массовые протесты в Грузии начались после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 г. обсуждение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Решение грузинских властей было ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике.
Латвия, Литва и Эстония объявили о введении национальных санкций против тех, кто участвовал в подавлении протестов в Грузии 1 декабря. Литва также запретила въезд лидеру «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили и министру внутренних дел республики Вахтангу Гомелаури.
4 декабря Зеленский в своем Telegram-канале назвал «позорными» действия властей Грузии и предупредил о подготовке санкций.