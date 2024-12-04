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Захарова обвинила Зеленского в попытке «поиграть в судью» над властями Грузии

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский решил «поиграть в судью» над властями Грузии, пригрозив им введением санкций за их реакцию на протесты в Тбилиси и других городах. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Зеленский заявил, что Украина готовит санкции против Грузии «за разгон протестов». Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью. Может, злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Массовые протесты в Грузии начались после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 г. обсуждение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Решение грузинских властей было ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике.

Латвия, Литва и Эстония объявили о введении национальных санкций против тех, кто участвовал в подавлении протестов в Грузии 1 декабря. Литва также запретила въезд лидеру «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили и министру внутренних дел республики Вахтангу Гомелаури.

4 декабря Зеленский в своем Telegram-канале назвал «позорными» действия властей Грузии и предупредил о подготовке санкций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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