В России могут ввести электронные визы еще для 10 стран

В конце октября первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина выступила с предложением сделать электронные визы для иностранцев многократными. По ее словам, на развитие туризма влияет рост цен. В частности, увеличились цены на проживание в гостиницах – в среднем на 19% за одну ночь, на авиабилеты внутри страны они выросли в среднем на 29%.