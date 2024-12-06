В России могут ввести электронные визы еще для 10 стран
Российские власти активно занимаются увеличением числа стран, граждане которых смогут посещать Россию, используя электронную визу. В новый список войдет более 10 государств. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, передает ТАСС.
При этом какие страны войдут в новой список, не уточняется.
5 декабря исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что Россия может увеличить длительность пребывания иностранных туристов по электронной визе. Соответствующие планы подтвердили в МИД РФ.
В конце октября первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина выступила с предложением сделать электронные визы для иностранцев многократными. По ее словам, на развитие туризма влияет рост цен. В частности, увеличились цены на проживание в гостиницах – в среднем на 19% за одну ночь, на авиабилеты внутри страны они выросли в среднем на 29%.