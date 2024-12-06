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В России могут ввести электронные визы еще для 10 стран

Ведомости

Российские власти активно занимаются увеличением числа стран, граждане которых смогут посещать Россию, используя электронную визу. В новый список войдет более 10 государств. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, передает ТАСС.

При этом какие страны войдут в новой список, не уточняется.

5 декабря исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что Россия может увеличить длительность пребывания иностранных туристов по электронной визе. Соответствующие планы подтвердили в МИД РФ.

В конце октября первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина выступила с предложением сделать электронные визы для иностранцев многократными. По ее словам, на развитие туризма влияет рост цен. В частности, увеличились цены на проживание в гостиницах – в среднем на 19% за одну ночь, на авиабилеты внутри страны они выросли в среднем на 29%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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