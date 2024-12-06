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СК: потерпевшими от преступлений киевского режима и ВСУ признаны 23 000 человек

Ведомости

В России расследуется 5725 уголовных дел о преступлениях киевского режима и вооруженных сил Украины (ВСУ), потерпевшими по ним являются 23 000 человек. Среди них – 16 500 раненых, еще 6500 человек признаны погибшими. Об этом на совещании с председателем Следственного комитета (СК) РФ Александром Бастрыкиным сообщил его первый заместитель Эдуард Кабурнеев.

813 иностранных граждан, которые за денежное вознаграждение участвовали в конфликте на стороне Украины, проходят в качестве обвиняемых по делам. Более 600 из них объявлены в розыск.

В целом в суд направлены дела в отношении 536 лиц, большая часть из которых осуждена. 59 фигурантов приговорены к пожизненному лишению свободы.

В СК пояснили, что следствие также продолжает давать оценку действиям военно-политического руководства Украины, начиная с 2014 г. В частности, заочно предъявлено обвинение бывшему замначальника центра специальных операций службы безопасности Украины (СБУ), а затем командующему силами специальных операций ВСУ Григорию Галагану. Также заочное обвинение предъявлено Владиславу Бухареву, который занимал должность главы службы внешней разведки Украины, а затем первого зампредседателя СБУ. Оба объявлены в розыск.

Окончено расследование уголовного дела в отношении экс-начальника главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко. В 2022 г. он распространил в СМИ заведомо ложную информацию о действиях российских военнослужащих и призывал к терроризму, пояснили в СК. Фигурант также объявлен в розыск.

Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны.

После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. 4 октября директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ сообщил, что численность наемников в интернациональном легионе ВСУ составляет 18 000 человек из 85 государств, включая страны постсоветского пространства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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