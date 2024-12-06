СК: потерпевшими от преступлений киевского режима и ВСУ признаны 23 000 человек

В России расследуется 5725 уголовных дел о преступлениях киевского режима и вооруженных сил Украины (ВСУ), потерпевшими по ним являются 23 000 человек. Среди них – 16 500 раненых, еще 6500 человек признаны погибшими. Об этом на совещании с председателем Следственного комитета (СК) РФ Александром Бастрыкиным сообщил его первый заместитель Эдуард Кабурнеев.