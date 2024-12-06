Шойгу: белорусские летчики прошли обучение работе с комплексами «Искандер»
Летчики из Белоруссии прошли обучение работе с ракетными комплексами «Искандер», сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в эфире «Первого канала».
«Естественно, прошли обучение белорусские экипажи, я имею в виду, самолетов. Ну и, конечно, те, кто представляет белорусскую сторону, экипажи на ''Искандеры''», – сказал Шойгу.
6 декабря президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Минске. Лукашенко попросил Путина разместить новейшую ракету средней дальности «Орешник» на территории Белоруссии, отметив, что цели при этом будут определяться военно-политическим руководством республики. Президент РФ ответил, что «Орешник» может быть размещен в республике во второй половине 2025 г. По его словам, ракета будет параллельно поступать на вооружение армий России и Белоруссии.
19 ноября Путин утвердил «Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания». Согласно документу, условием применения ядерного оружия станет агрессия с применением обычного оружия, создающая критическую угрозу безопасности не только России, но и Белоруссии как участнице Союзного государства.