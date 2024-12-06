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Шойгу: белорусские летчики прошли обучение работе с комплексами «Искандер»

Ведомости

Летчики из Белоруссии прошли обучение работе с ракетными комплексами «Искандер», сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в эфире «Первого канала».

«Естественно, прошли обучение белорусские экипажи, я имею в виду, самолетов. Ну и, конечно, те, кто представляет белорусскую сторону, экипажи на ''Искандеры''», – сказал Шойгу.

6 декабря президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Минске. Лукашенко попросил Путина разместить новейшую ракету средней дальности «Орешник» на территории Белоруссии, отметив, что цели при этом будут определяться военно-политическим руководством республики. Президент РФ ответил, что «Орешник» может быть размещен в республике во второй половине 2025 г. По его словам, ракета будет параллельно поступать на вооружение армий России и Белоруссии.

19 ноября Путин утвердил «Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания». Согласно документу, условием применения ядерного оружия станет агрессия с применением обычного оружия, создающая критическую угрозу безопасности не только России, но и Белоруссии как участнице Союзного государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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