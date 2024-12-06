Шойгу: белорусские летчики прошли обучение работе с комплексами «Искандер»

6 декабря президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Минске. Лукашенко попросил Путина разместить новейшую ракету средней дальности «Орешник» на территории Белоруссии, отметив, что цели при этом будут определяться военно-политическим руководством республики. Президент РФ ответил, что «Орешник» может быть размещен в республике во второй половине 2025 г. По его словам, ракета будет параллельно поступать на вооружение армий России и Белоруссии.