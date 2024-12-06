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Рябков рассказал о противоречивых сигналах от команды Трампа

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп и его окружение посылают противоречивые сигналы, противоречащие национальным интересам России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью «Комсомольской правде».

«Трамп и его окружение, нападая на нынешнюю администрацию, посылают противоречивые сигналы, придерживаясь принципов “Америка прежде всего” и “мир через силу”, которые не стыкуются с нашими национальными интересами», – сказал он.

Москва, при этом, открыта для честного диалога на основе взаимного уважения и учета интересов: «воспользуется ли этим шансом новая администрация – большой вопрос».

5 декабря Рябков сообщил, Россия готова рассмотреть предложения избранного президента США Трампа об урегулировании конфликта на Украине, но не в ущерб своим интересам. Он уточнил, что Москва еще не получала от Трампа и представителей его команды конкретных инициатив.

Reuters со ссылкой на анализ публичных заявлений и информацию источников 4 декабря писал, что советники Трампа публично и в частном порядке выдвигают предложения по прекращению конфликта на Украине, которые предусматривают уступку России значительной части прежних территорий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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