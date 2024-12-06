Рябков рассказал о противоречивых сигналах от команды Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп и его окружение посылают противоречивые сигналы, противоречащие национальным интересам России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью «Комсомольской правде».
«Трамп и его окружение, нападая на нынешнюю администрацию, посылают противоречивые сигналы, придерживаясь принципов “Америка прежде всего” и “мир через силу”, которые не стыкуются с нашими национальными интересами», – сказал он.
Москва, при этом, открыта для честного диалога на основе взаимного уважения и учета интересов: «воспользуется ли этим шансом новая администрация – большой вопрос».
5 декабря Рябков сообщил, Россия готова рассмотреть предложения избранного президента США Трампа об урегулировании конфликта на Украине, но не в ущерб своим интересам. Он уточнил, что Москва еще не получала от Трампа и представителей его команды конкретных инициатив.
Reuters со ссылкой на анализ публичных заявлений и информацию источников 4 декабря писал, что советники Трампа публично и в частном порядке выдвигают предложения по прекращению конфликта на Украине, которые предусматривают уступку России значительной части прежних территорий.