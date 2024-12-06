Рябков рассказал о противоречивых сигналах от команды Трампа

5 декабря Рябков сообщил, Россия готова рассмотреть предложения избранного президента США Трампа об урегулировании конфликта на Украине, но не в ущерб своим интересам. Он уточнил, что Москва еще не получала от Трампа и представителей его команды конкретных инициатив.