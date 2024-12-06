Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Правительство установило квоту для визовых работников в 2025 году

Ведомости

В 2025 г. квота на привлечение квалифицированных иностранных сотрудников, прибывающих в Россию на основании визы, составит 234 958 разрешений, соответствующее постановление подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным и опубликовано на сайте правовой информации.

Как сообщается на сайте Минтруда РФ, доля квалифицированных рабочих для промышленных предприятий и инфраструктурных проектов составит 93,8% от общей квоты.

Как правило, с помощью квотирования компании привлекают работников из Китая, Турции, Индии, Сербии и других государств, с которыми действует визовый режим въезда. В министерстве отметили, что заявки работодателей рассматривает региональная межведомственная комиссия. 

Утвержденные заявки формируют объем квоты, распределенный по регионам. В 2024 г. этот объем составляет 156 600 человек, кроме того, имеется дополнительный резерв в размере 78 300, который не был распределен между регионами. В случае поступления заявок, одобренных региональными межведомственными комиссиями, за регионами может быть закреплен дополнительный объем.

В числе получивших квоты проектов – строительство Амурского газохимического комплекса, промышленно-логистического газоперерабатывающего и газохимического кластера в поселке Усть-Луга и др.

В середине октября правительство РФ распорядилось, что разрешения на временное проживание в России в 2025 г. получат 5500 иностранцев. Согласно документу, наибольшее количество разрешений (1000) будет выдано в Москве. Московская область получит квоту в 350 разрешений, Санкт-Петербург — 200, Татарстан и Башкирия — по 100. В текущем году квота составляла 10 595 разрешений.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных