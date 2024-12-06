Правительство установило квоту для визовых работников в 2025 году
В 2025 г. квота на привлечение квалифицированных иностранных сотрудников, прибывающих в Россию на основании визы, составит 234 958 разрешений, соответствующее постановление подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным и опубликовано на сайте правовой информации.
Как сообщается на сайте Минтруда РФ, доля квалифицированных рабочих для промышленных предприятий и инфраструктурных проектов составит 93,8% от общей квоты.
Как правило, с помощью квотирования компании привлекают работников из Китая, Турции, Индии, Сербии и других государств, с которыми действует визовый режим въезда. В министерстве отметили, что заявки работодателей рассматривает региональная межведомственная комиссия.
Утвержденные заявки формируют объем квоты, распределенный по регионам. В 2024 г. этот объем составляет 156 600 человек, кроме того, имеется дополнительный резерв в размере 78 300, который не был распределен между регионами. В случае поступления заявок, одобренных региональными межведомственными комиссиями, за регионами может быть закреплен дополнительный объем.
В числе получивших квоты проектов – строительство Амурского газохимического комплекса, промышленно-логистического газоперерабатывающего и газохимического кластера в поселке Усть-Луга и др.
В середине октября правительство РФ распорядилось, что разрешения на временное проживание в России в 2025 г. получат 5500 иностранцев. Согласно документу, наибольшее количество разрешений (1000) будет выдано в Москве. Московская область получит квоту в 350 разрешений, Санкт-Петербург — 200, Татарстан и Башкирия — по 100. В текущем году квота составляла 10 595 разрешений.