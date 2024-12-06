Правительство установило квоту для визовых работников в 2025 году

Утвержденные заявки формируют объем квоты, распределенный по регионам. В 2024 г. этот объем составляет 156 600 человек, кроме того, имеется дополнительный резерв в размере 78 300, который не был распределен между регионами. В случае поступления заявок, одобренных региональными межведомственными комиссиями, за регионами может быть закреплен дополнительный объем.