Минобороны сообщило об уничтожении до 200 террористов в Сирии за сутки

6 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что курдские «Силы демократической Сирии» при поддержке США захватили Дейр-эз-Зор на северо-востоке республики. В тот же день министерство обороны Сирии опровергло информацию о том, что правительственные войска отступили из Хомса, который является последним крупным населенным пунктом на пути к Дамаску.