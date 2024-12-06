Минобороны сообщило об уничтожении до 200 террористов в Сирии за сутки
За сутки Воздушно-космические силы (ВКС) России и военно-воздушные силы (ВВС) Сирии уничтожили до 200 террористов в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо, следует из брифинга Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике (САР).
Самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков и складам боеприпасов в трех провинциях. Были также уничтожены 15 боевых бронированных машин, две реактивных системы залпового огня (РСЗО), два миномета, 43 единицы автомобильной техники, девять мотоциклов, 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), два пункта управления и семь складов.
6 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что курдские «Силы демократической Сирии» при поддержке США захватили Дейр-эз-Зор на северо-востоке республики. В тот же день министерство обороны Сирии опровергло информацию о том, что правительственные войска отступили из Хомса, который является последним крупным населенным пунктом на пути к Дамаску.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо.
5 декабря боевики «Хайят Тахрир аш-Шам