Оппозиционные власти Сирии запретили принуждать женщин носить хиджаб

Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают силы «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший город страны Алеппо.