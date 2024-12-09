Оппозиционные власти Сирии запретили принуждать женщин носить хиджаб
Командование вооруженной оппозиции в Сирии запретило заставлять женщин надевать хиджаб в обязательном порядке. Об этом сообщает al-Watan.
«Главное командование: категорически запрещается вынуждать женщин одеваться в определенную одежду или вмешиваться в их право выбора одежды или предъявлять им претензии, связанные с их внешним видом», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают силы «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший город страны Алеппо.
5 декабря группировка «Хайят Тахрир аш-Шам
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. 9 декабря ТАСС сообщал, что Асад находится в Москве.