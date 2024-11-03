Иранская студентка разделась в знак протеста из-за хиджаба и была арестована
Иранская студентка разделась во дворе университета в Тегеране в знак протеста из-за нападения сотрудников службы безопасности, девушку после этого арестовали, пишет Iran International.
В интернете распространилось видео, где студенка сидит в нижнем белье во дворе научно-исследовательского отделения Исламского университета Азад в Тегеране. Издание со ссылкой на студенческую группу Amir Kabir Newsletter уточнило подробности инцидента. По его данным, девушка разделась после того, как подверглась преследованиям из-за отсутствия хиджаба. Утверждается, что сотрудники службы безопасности порвали ее одежду.
«Во время ареста студентка подверглась жестокому физическому насилию, в том числе удару головой о дверь автомобиля или столб, что вызвало сильное кровотечение», – пишет Iran International.
Позднее в университете подтвердили арест студентки и назвали ее поведение «непристойным». Там отметили, что мотивы ее действий выясняются.
Осенью 2022 г. Иран охватила волна протестов после смерти 22-летней девушки Махсы Амини, задержанной в Тегеране полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба». Очевидцы сообщали об избиении девушки представителями правопорядка. Власти же заявляли, что у Амини были проблемы с сердцем. После подавления протестов, в ходе которых погибли порядка 200 человек, прокуратура Ирана объявила о ликвидации одного из подразделений полиции нравов.
В октябре 2023 г. умерла студентка из Тегерана, 17-летняя Армита Гераванд. В начале месяца девушку задержали за отсутствие хиджаба.
В октябре этого года Совет стражей Конституции одобрил законопроект о хиджабе и целомудрии. Документом предлагается установить штрафы за несоблюдение обязательных правил ношения хиджаба. Президент Масуд Пезешкиан выступал против принудительного ношения хиджаба и осудил предложенный законопроект, писал Iran International.