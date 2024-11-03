Иранская студентка разделась в знак протеста из-за хиджаба и была арестована

Осенью 2022 г. Иран охватила волна протестов после смерти 22-летней девушки Махсы Амини, задержанной в Тегеране полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба». Очевидцы сообщали об избиении девушки представителями правопорядка. Власти же заявляли, что у Амини были проблемы с сердцем. После подавления протестов, в ходе которых погибли порядка 200 человек, прокуратура Ирана объявила о ликвидации одного из подразделений полиции нравов.