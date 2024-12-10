Израиль нанес удары по авиабазам в Сирии
В ночь на 10 декабря Израиль нанес удары по трем крупным авиабазам в Сирии: в Камишили на севере страны, в третьем по величине городе страны Хомсе, а также аэропорту Меззе в Дамаске. Об это сообщает Al Jazeera.
Израиль также наносит удары по другим стратегическим объектам, в том числе военным штабам и складам боеприпасов. Кроме того, израильские удары пришлись на склады и производственные мощности химического оружия. Также были уничтожены десятки вертолетов и самолетов. Утверждается, что все это делается для того, чтобы стратегические объекты и военная техника не попали в руки оппозиции, которая захватила Дамаск.
Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают силы «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший город страны Алеппо.
5 декабря группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и союзная ей Свободная сирийская армия захватили четвертый по величине город страны Хаму. Лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани указал, что целью оппозиции является свержение Асада.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. 9 декабря ТАСС сообщал, что Асад находится в Москве.