Израиль нанес удары по авиабазам в Сирии

Израиль также наносит удары по другим стратегическим объектам, в том числе военным штабам и складам боеприпасов. Кроме того, израильские удары пришлись на склады и производственные мощности химического оружия. Также были уничтожены десятки вертолетов и самолетов. Утверждается, что все это делается для того, чтобы стратегические объекты и военная техника не попали в руки оппозиции, которая захватила Дамаск.