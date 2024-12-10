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Политика

Израиль нанес удары по авиабазам в Сирии

Ведомости

В ночь на 10 декабря Израиль нанес удары по трем крупным авиабазам в Сирии: в Камишили на севере страны, в третьем по величине городе страны Хомсе, а также аэропорту Меззе в Дамаске. Об это сообщает Al Jazeera.

Израиль также наносит удары по другим стратегическим объектам, в том числе военным штабам и складам боеприпасов. Кроме того, израильские удары пришлись на склады и производственные мощности химического оружия. Также были уничтожены десятки вертолетов и самолетов. Утверждается, что все это делается для того, чтобы стратегические объекты и военная техника не попали в руки оппозиции, которая захватила Дамаск.

Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают силы «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший город страны Алеппо.

5 декабря группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и союзная ей Свободная сирийская армия захватили четвертый по величине город страны Хаму. Лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани указал, что целью оппозиции является свержение Асада.

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. 9 декабря ТАСС сообщал, что Асад находится в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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