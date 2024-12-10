В ЛДПР объяснили отказ пускать сына Жириновского на выставку в память о политике
Попасть на выставку в память об основателе ЛДПР Владимире Жириновском, которая проходит в Москве на ВДНХ, могут все желающие, но не те, кто опорочил честь политика и партии, рассказал «Ведомостям» в представитель ЛДПР. Так в организации пояснили недопуск на мероприятие внебрачного сына Жириновского – Олега Эйдельштейна, а также бывшего члена ЛДПР Василия Власова.
«Выставка открыта для всех. Но есть список лиц, которым, согласно правилам, доступ ограничен. Это люди, опорочившие честь ЛДПР и Жириновского. Жириновский жестко изобличал предателей и выгонял из партии. Сам ввел практику ограничений мероприятий для таких людей», – сказал представитель.
Он также добавил, что организовывать мероприятия памяти Жириновского «есть возможность у всех».
«Однако, мы этого не видим, есть только необходимость напомнить о себе через провокации», – подытожил представитель ЛДПР.
Ранее 10 декабря Эйдельштейн подтвердил «Ведомостям», что его не пустили на экспозицию в память о Жириновском. Она была организована на ВДНХ в рамках выставки «ЛДПР: 35 лет с народом», которая посвящена годовщине со дня основания партии. Эйдельштейн пояснил, что решение о недопуске было принято руководством ЛДПР. Он также анонсировал проведение пресс-конференции, в ходе которой намерен рассказать о том, что на самом деле происходило внутри партии последние 1,5 – 2 года.
Бывший депутат Госдумы и член ЛДПР Василий Власов в своем Telegram-канале также писал, что пришел на выставку в память о Жириновском, но его «попросили удалиться» сотрудники полиции и руководство партии.
Решение о недопуске некоторых лиц на выставку является «ошибочным, поспешным и противоречащим элементарной этике», считает депутат Госдумы от ЛДПР и глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Образ Владимира Жириновского и ЛДПР принадлежит всем гражданам страны, а не отдельным лицам. Любые ограничения доступа к выставке абсурдны и противоречат принципам партии, всегда заявлявшей о своей направленности на поддержку со стороны народа», – написал Нилов в своем Telegram-канале.
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 г. после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 75 лет. Осенью 2024 г. новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе всероссийского практикума для депутатов заявил, что партия после смерти Жириновского преодолела «неизбежный кризисный период из-за потери отца, вождя» и наконец «устойчиво» встала на ноги, заняв второе место среди оппозиционных партий вместо КПРФ.