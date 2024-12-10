В ЛДПР объяснили отказ пускать сына Жириновского на выставку в память о политике

Ранее 10 декабря Эйдельштейн подтвердил «Ведомостям», что его не пустили на экспозицию в память о Жириновском. Она была организована на ВДНХ в рамках выставки «ЛДПР: 35 лет с народом», которая посвящена годовщине со дня основания партии. Эйдельштейн пояснил, что решение о недопуске было принято руководством ЛДПР. Он также анонсировал проведение пресс-конференции, в ходе которой намерен рассказать о том, что на самом деле происходило внутри партии последние 1,5 – 2 года.