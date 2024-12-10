Рябков допустил возможность нового обмена заключенными со странами Запада
Кремль «определенно будет готов рассмотреть» еще один обмен заключенными со странами Запада, подобный тому, который произошел в августе. Об этом в эфире NBC сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Он отметил, что не хотел бы «ничего предвосхищать», признав лишь, что такие сделки помогают улучшить отношения между Россией и США. Рябков добавил, что новый обмен заключенными был бы правильным «шагом вперед, особенно в начале работы следующей администрации» под руководством избранного американским народом президента Дональда Трампа.
1 августа в Анкаре прошел большой обмен между Россией, США, Германией, Белоруссией и другими странами. Россия, в частности, освободила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, политических деятелей Владимира Кара-Мурзу (считается в России иноагентом) и Илью Яшина
Трамп через несколько дней после обмена поздравил российского президента Владимира Путина с заключением «замечательной сделки» со странами Запада, назвав ее при этом «ужасной» для США. Американский политик предположил тогда, что случившееся может стать «плохим прецедентом».