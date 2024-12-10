Рябков допустил возможность нового обмена заключенными со странами Запада

1 августа в Анкаре прошел большой обмен между Россией, США, Германией, Белоруссией и другими странами. Россия, в частности, освободила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, политических деятелей Владимира Кара-Мурзу (считается в России иноагентом) и Илью Яшина (считается в России иноагентом) , художницу Александру Скочиленко, гражданина ФРГ Рико Кригера и др. В РФ вернулись экс-спецназовец ФСБ Вадим Красиков, который отбывал пожизненный срок в Германии по делу об убийстве, осужденные за шпионаж в Словении разведчики-нелегалы Артем и Анна Дульцевы и др.