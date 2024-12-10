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Рябков допустил возможность нового обмена заключенными со странами Запада

Ведомости

Кремль «определенно будет готов рассмотреть» еще один обмен заключенными со странами Запада, подобный тому, который произошел в августе. Об этом в эфире NBC сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он отметил, что не хотел бы «ничего предвосхищать», признав лишь, что такие сделки помогают улучшить отношения между Россией и США. Рябков добавил, что новый обмен заключенными был бы правильным «шагом вперед, особенно в начале работы следующей администрации» под руководством избранного американским народом президента Дональда Трампа.

1 августа в Анкаре прошел большой обмен между Россией, США, Германией, Белоруссией и другими странами. Россия, в частности, освободила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, политических деятелей Владимира Кара-Мурзу (считается в России иноагентом) и Илью Яшина (считается в России иноагентом), художницу Александру Скочиленко, гражданина ФРГ Рико Кригера и др. В РФ вернулись экс-спецназовец ФСБ Вадим Красиков, который отбывал пожизненный срок в Германии по делу об убийстве, осужденные за шпионаж в Словении разведчики-нелегалы Артем и Анна Дульцевы и др.

Трамп через несколько дней после обмена поздравил российского президента Владимира Путина с заключением «замечательной сделки» со странами Запада, назвав ее при этом «ужасной» для США. Американский политик предположил тогда, что случившееся может стать «плохим прецедентом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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