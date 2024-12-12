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В Думу внесен проект о праве депутатов на обращение о снятии с поста главы ЦБ

Ведомости

Члены фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе со своим лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, закрепляющий право депутатов обратиться к президенту РФ с представлением о досрочном освобождении от должности председателя Банка России. Документ опубликован в думской базе.

Согласно пояснительной записке, законопроект определяет целью деятельности Центрального Банка обеспечение темпов роста валового внутреннего продукта, реальной заработной платы, денежных доходов населения, номинальной начисленной среднемесячной заработной платы выше среднемировых показателей. На эти показатели влияет сбалансированное социально-экономическое развитие страны.

Законопроект вводит персональную ответственность председателя Банка России, при которой он может быть отстранен от своей должности в случае неисполнения Центробанком своих обязанностей, а именно, защиты и обеспечения устойчивости рубля. Авторы документа подчеркивают, что это основная функция Центрального банка, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти. Введение персональной ответственности, считают авторы, является необходимым шагом в условиях значительного ослабления рубля.

Рубль в ноябре резко подешевел по отношению к иностранным валютам – на 11% к доллару и на 8,4% к юаню. В Центробанке считают, что ослабление связано с двумя факторами. Во-первых, повлияло решение США ввести новые санкции против российского финсектора и, в частности, против инфраструктуры международных расчетов. Во-вторых, эффект на курс был из-за действий «отдельных нефинансовых компаний», которые покупали валюту для погашения обязательств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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