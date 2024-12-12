В Думу внесен проект о праве депутатов на обращение о снятии с поста главы ЦБ

Рубль в ноябре резко подешевел по отношению к иностранным валютам – на 11% к доллару и на 8,4% к юаню. В Центробанке считают, что ослабление связано с двумя факторами. Во-первых, повлияло решение США ввести новые санкции против российского финсектора и, в частности, против инфраструктуры международных расчетов. Во-вторых, эффект на курс был из-за действий «отдельных нефинансовых компаний», которые покупали валюту для погашения обязательств.