В Думу внесен проект о праве депутатов на обращение о снятии с поста главы ЦБ
Члены фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе со своим лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, закрепляющий право депутатов обратиться к президенту РФ с представлением о досрочном освобождении от должности председателя Банка России. Документ опубликован в думской базе.
Согласно пояснительной записке, законопроект определяет целью деятельности Центрального Банка обеспечение темпов роста валового внутреннего продукта, реальной заработной платы, денежных доходов населения, номинальной начисленной среднемесячной заработной платы выше среднемировых показателей. На эти показатели влияет сбалансированное социально-экономическое развитие страны.
Законопроект вводит персональную ответственность председателя Банка России, при которой он может быть отстранен от своей должности в случае неисполнения Центробанком своих обязанностей, а именно, защиты и обеспечения устойчивости рубля. Авторы документа подчеркивают, что это основная функция Центрального банка, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти. Введение персональной ответственности, считают авторы, является необходимым шагом в условиях значительного ослабления рубля.
Рубль в ноябре резко подешевел по отношению к иностранным валютам – на 11% к доллару и на 8,4% к юаню. В Центробанке считают, что ослабление связано с двумя факторами. Во-первых, повлияло решение США ввести новые санкции против российского финсектора и, в частности, против инфраструктуры международных расчетов. Во-вторых, эффект на курс был из-за действий «отдельных нефинансовых компаний», которые покупали валюту для погашения обязательств.