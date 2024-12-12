Россия передала Шри-Ланке 55 000 тонн удобрений
Шри-Ланка получила от России гуманитарный груз, в который вошли 55 000 т удобрений (хлористого калия), сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Шри-Ланке и в Мальдивской Республике.
Переданный груз стал частью более чем 260 000 т удобрений, заблокированных в Рижском порту с начала 2022 г. в связи с западными санкциями.
«55 000 т хлористого калия, произведенного российской группой «Уралхим», должно оказать существенную поддержку сельскохозяйственному сектору Шри-Ланки», – говорится в сообщении посольства.
Отмечается, что половину удобрений распределят среди фермеров, занимающихся выращиванием риса и других культур. Остальную часть направят на поддержку кокосовой промышленности.
Российские производители удобрений столкнулись с ограничениями на европейском рынке в 2022 г. Из-за санкций порты Литвы, Латвии и Эстонии оказались закрыты для транзита удобрений из РФ. В октябре того же года МИД сообщал, что Латвия, Эстония, Бельгия и Нидерланды препятствуют передаче удобрений, которые Россия готова отправить беднейшим странам. Министерство заявляло, что компаниям была недоступна безвозмездная передача около 300 000 т продукции беднейшим странам.
В октябре 2023 г. МИД РФ сообщал, что власти Латвии, Эстонии и Бельгии продолжают блокировать в своих портах 96 000 т российских удобрений, предназначенных для безвозмездной передачи беднейшим странам.