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Россия передала Шри-Ланке 55 000 тонн удобрений

Ведомости

Шри-Ланка получила от России гуманитарный груз, в который вошли 55 000 т удобрений (хлористого калия), сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Шри-Ланке и в Мальдивской Республике.

Переданный груз стал частью более чем 260 000 т удобрений, заблокированных в Рижском порту с начала 2022 г. в связи с западными санкциями.

«55 000 т хлористого калия, произведенного российской группой «Уралхим», должно оказать существенную поддержку сельскохозяйственному сектору Шри-Ланки», – говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что половину удобрений распределят среди фермеров, занимающихся выращиванием риса и других культур. Остальную часть направят на поддержку кокосовой промышленности.

Российские производители удобрений столкнулись с ограничениями на европейском рынке в 2022 г. Из-за санкций порты Литвы, Латвии и Эстонии оказались закрыты для транзита удобрений из РФ. В октябре того же года МИД сообщал, что Латвия, Эстония, Бельгия и Нидерланды препятствуют передаче удобрений, которые Россия готова отправить беднейшим странам. Министерство заявляло, что компаниям была недоступна безвозмездная передача около 300 000 т продукции беднейшим странам.

В октябре 2023 г. МИД РФ сообщал, что власти Латвии, Эстонии и Бельгии продолжают блокировать в своих портах 96 000 т российских удобрений, предназначенных для безвозмездной передачи беднейшим странам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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