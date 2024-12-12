Россия передала Шри-Ланке 55 000 тонн удобрений

Российские производители удобрений столкнулись с ограничениями на европейском рынке в 2022 г. Из-за санкций порты Литвы, Латвии и Эстонии оказались закрыты для транзита удобрений из РФ. В октябре того же года МИД сообщал, что Латвия, Эстония, Бельгия и Нидерланды препятствуют передаче удобрений, которые Россия готова отправить беднейшим странам. Министерство заявляло, что компаниям была недоступна безвозмездная передача около 300 000 т продукции беднейшим странам.