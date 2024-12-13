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Австрия заплатит по 1000 евро беженцам за возвращение в Сирию

Ведомости

Австрийские власти готовы платить «бонус» сирийцам за возвращение в свою страну в размере 1000 евро. Об этом объявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Австрия поддержит сирийцев, желающих вернуться на родину, бонусом за возвращение в размере 1000 евро. Теперь страна нуждается в своих гражданах для восстановления», – написал он в X.

Канцлер уточнил, что прежние процедуры предоставления убежища гражданам Сирии в Австрии будут приостановлены.

Обсуждение возвращения сирийских беженцев в Сирию происходит на фоне свержения Башара Асада сирийскими боевиками в начале декабря. На следующий день после прихода к власти вооруженной оппозиции в Сирии, 9 декабря, Bild со ссылкой на опрошенных экспертов и законодательство Германии сообщил, что сирийские беженцы должны покинуть Германию.

Закон о пребывании в ФРГ позволяет предоставить убежище тем лицам, которым грозит «опасность стать жертвой насилия в контексте вооруженного конфликта». Тем же правилом уточняется, что «дополнительная защита» прекращается в том случае, если вооруженный конфликт на территории страны прекращается.

Миграция сирийцев в Европу происходила в период с 2015 по 2016 г. на фоне гражданской войны в Сирии. По данным Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA), в разгар войны в Сирии было получено 1,3 млн в 2015 и 1,19 млн в 2016 г. запросов на предоставление убежища, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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