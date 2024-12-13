Австрия заплатит по 1000 евро беженцам за возвращение в Сирию

Миграция сирийцев в Европу происходила в период с 2015 по 2016 г. на фоне гражданской войны в Сирии. По данным Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA), в разгар войны в Сирии было получено 1,3 млн в 2015 и 1,19 млн в 2016 г. запросов на предоставление убежища, писали «Ведомости».