Австрия заплатит по 1000 евро беженцам за возвращение в Сирию
Австрийские власти готовы платить «бонус» сирийцам за возвращение в свою страну в размере 1000 евро. Об этом объявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
«Австрия поддержит сирийцев, желающих вернуться на родину, бонусом за возвращение в размере 1000 евро. Теперь страна нуждается в своих гражданах для восстановления», – написал он в X.
Канцлер уточнил, что прежние процедуры предоставления убежища гражданам Сирии в Австрии будут приостановлены.
Обсуждение возвращения сирийских беженцев в Сирию происходит на фоне свержения Башара Асада сирийскими боевиками в начале декабря. На следующий день после прихода к власти вооруженной оппозиции в Сирии, 9 декабря, Bild со ссылкой на опрошенных экспертов и законодательство Германии сообщил, что сирийские беженцы должны покинуть Германию.
Закон о пребывании в ФРГ позволяет предоставить убежище тем лицам, которым грозит «опасность стать жертвой насилия в контексте вооруженного конфликта». Тем же правилом уточняется, что «дополнительная защита» прекращается в том случае, если вооруженный конфликт на территории страны прекращается.
Миграция сирийцев в Европу происходила в период с 2015 по 2016 г. на фоне гражданской войны в Сирии. По данным Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA), в разгар войны в Сирии было получено 1,3 млн в 2015 и 1,19 млн в 2016 г. запросов на предоставление убежища, писали «Ведомости».