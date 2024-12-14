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В Тбилиси из-за протестов отложили зажжение огней на елке у парламента

Ведомости

Мэрия Тбилиси решила отложить церемонию зажжения огней на новогодней елке у здания парламента Грузии на проспекте Руставели из-за протестов. Об этом заявил на брифинге мэр грузинской столицы Каха Каладзе, передает «Sputnik Грузия».

«Мы приняли решение отложить праздничное зажжение новогодней елки. Это мероприятие пройдет тогда, когда радикальная оппозиция не будет препятствовать детям», – уточнил Каладзе.

Главную новогоднюю елку должны были зажечь 14 декабря в 19:00 по местному времени (18:00 мск), но возле нее у здания парламента собрались сотни протестующих.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента, на них победил единственный претендент на пост главы государства Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса выборщиков из 225. Бюллетень члена парламента Ады Маршания, которая не голосовала за него, был признан недействительным.

Президентские выборы проходили на фоне протестов в стране. На акции у здания парламента, по данным местных СМИ, появилась действующий президент республики Саломе Зарубишвили. 13 декабря она заявила, что не собирается покидать президентский дворец после 29 декабря, когда срок ее полномочий будет окончен.

Грузинская оппозиция ранее отказалась участвовать в выборах, поскольку считает результаты прошедших в октябре парламентских выборов нелегитимными. С 4 ноября в Грузии проходили акции протестов. Очередная волна протестов началась в стране в конце ноября, после того как власти решили приостановить переговоры о вступлении республики в Евросоюз.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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