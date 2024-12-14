В Тбилиси из-за протестов отложили зажжение огней на елке у парламента
Мэрия Тбилиси решила отложить церемонию зажжения огней на новогодней елке у здания парламента Грузии на проспекте Руставели из-за протестов. Об этом заявил на брифинге мэр грузинской столицы Каха Каладзе, передает «Sputnik Грузия».
«Мы приняли решение отложить праздничное зажжение новогодней елки. Это мероприятие пройдет тогда, когда радикальная оппозиция не будет препятствовать детям», – уточнил Каладзе.
Главную новогоднюю елку должны были зажечь 14 декабря в 19:00 по местному времени (18:00 мск), но возле нее у здания парламента собрались сотни протестующих.
14 декабря в Грузии прошли выборы президента, на них победил единственный претендент на пост главы государства Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса выборщиков из 225. Бюллетень члена парламента Ады Маршания, которая не голосовала за него, был признан недействительным.
Президентские выборы проходили на фоне протестов в стране. На акции у здания парламента, по данным местных СМИ, появилась действующий президент республики Саломе Зарубишвили. 13 декабря она заявила, что не собирается покидать президентский дворец после 29 декабря, когда срок ее полномочий будет окончен.
Грузинская оппозиция ранее отказалась участвовать в выборах, поскольку считает результаты прошедших в октябре парламентских выборов нелегитимными. С 4 ноября в Грузии проходили акции протестов. Очередная волна протестов началась в стране в конце ноября, после того как власти решили приостановить переговоры о вступлении республики в Евросоюз.