В Тбилиси из-за протестов отложили зажжение огней на елке у парламента

Президентские выборы проходили на фоне протестов в стране. На акции у здания парламента, по данным местных СМИ, появилась действующий президент республики Саломе Зарубишвили. 13 декабря она заявила, что не собирается покидать президентский дворец после 29 декабря, когда срок ее полномочий будет окончен.