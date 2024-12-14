Лидер сирийской оппозиции: страна дала России шанс пересмотреть отношения

8 декабря вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирии и объявила о падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище. Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир, 10 декабря он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.