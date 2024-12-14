Лидер сирийской оппозиции: страна дала России шанс пересмотреть отношения
Сирия дала России возможность пересмотреть отношения с народом страны. Об этом заявил телеканалу Syria TV лидер сирийской вооруженной оппозиции и группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Абу Мухаммед аль-Джулани.
По его словам, новое сирийское руководство стремится не провоцировать Россию и дает российской стороне шанс переоценить отношения с Сирией таким образом, чтобы они отвечали общим интересам.
8 декабря вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирии и объявила о падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище. Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир, 10 декабря он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.
Переходное правительство Сирии приостановило действия конституции и парламента на три месяца. Представитель нового правительства Обайда Арнаут заверил, что вооруженная оппозиция установит «верховенство закона» и «все совершившие преступления против сирийского народа будут судимы в соответствии с законом».