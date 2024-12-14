Минобороны Сирии собирается распустить все вооруженные группировки
Минобороны Сирии распустит все существующие в стране вооруженные группировки. Об этом заявил телеканалу Syria TV лидер сирийской вооруженной оппозиции и группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Абу Мухаммед аль-Джулани.
Он добавил, что в Сирии не будет оружия, которое не находится под контролем властей страны.
«Сейчас наша приоритетная задача – удовлетворить основные потребности людей и работать над достижением более стабильного и справедливого будущего», – подчеркнул аль-Джулани.
8 декабря вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирии и объявила о падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище. Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он сообщил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.
Переходное правительство Сирии приостановило действия конституции и парламента на три месяца. Его представитель Обайда Арнаут заверил, что вооруженная оппозиция установит «верховенство закона» и «все совершившие преступления против сирийского народа будут судимы в соответствии с законом».