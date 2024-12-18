Кремль не располагает деталями о планах спецпосланника Трампа посетить Украину
Россия не располагает деталями о планах спецпосланника по Украине из команды избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога посетить Киев в начале января 2025 г. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы видели соответствующие сообщения в СМИ, что такие поездки планируются. Но каких-либо контактов не было», – уточнил Песков.
17 декабря Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Келлог посетит Киев и столицы других европейских стран, таких как Франция и Италия, в начале января 2025 г. Уточнялось, что на встречах будет уделяться внимание «установлению фактов», а не активным переговорам. Запланированная поездка показывает, что Трамп все еще стремится скорее завершить конфликт на Украине, отмечало агентство.
16 декабря Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится к миру, а в урегулировании конфликта есть «небольшой прогресс». Ранее Reuters сообщало, что Трамп заявил Зеленскому и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что на Украине нужно немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры.