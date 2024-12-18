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Кремль не располагает деталями о планах спецпосланника Трампа посетить Украину

Ведомости

Россия не располагает деталями о планах спецпосланника по Украине из команды избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога посетить Киев в начале января 2025 г. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видели соответствующие сообщения в СМИ, что такие поездки планируются. Но каких-либо контактов не было», – уточнил Песков.

17 декабря Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Келлог посетит Киев и столицы других европейских стран, таких как Франция и Италия, в начале января 2025 г. Уточнялось, что на встречах будет уделяться внимание «установлению фактов», а не активным переговорам. Запланированная поездка показывает, что Трамп все еще стремится скорее завершить конфликт на Украине, отмечало агентство.

16 декабря Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится к миру, а в урегулировании конфликта есть «небольшой прогресс». Ранее Reuters сообщало, что Трамп заявил Зеленскому и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что на Украине нужно немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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