Кремль не располагает деталями о планах спецпосланника Трампа посетить Украину

17 декабря Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Келлог посетит Киев и столицы других европейских стран, таких как Франция и Италия, в начале января 2025 г. Уточнялось, что на встречах будет уделяться внимание «установлению фактов», а не активным переговорам. Запланированная поездка показывает, что Трамп все еще стремится скорее завершить конфликт на Украине, отмечало агентство.